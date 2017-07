यूपी का खबीस बाबा मंदिर: प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है शराब, बंदर करते हैं मदिरापान

सावन का महीना चल रहा है और इस महीने को भगवान शिवजी का महीना कहा जाता है। भगवान शिवजी के मंदिरों में शिवलिंग पर दूध, गंगाजल आदि चढ़ाया जाता है लेकिन यूपी में खबीस बाबा नाम का मंदिर एक ऐसा मंदिर है, जहां शिवलिंग पर शराब चढ़ाई जाती है। हो सकता है आप सुनकर हैरान हो गए हों लेकिन यह सच है। शराब चढ़ाने वाले भक्तों का दावा है कि मंदिर में शराब का भोग लगाने से उनके मन की मुराद पूरी होती है, यही कारण है कि वो शराब चढ़ाते हैं। इस मंदिर के आस-पास बहुत सारे बंदर रहते हैं और ये बंदर भी शराब का सेवन करते हैं।

इस मंदिर में आने भक्त शिवलिंग के पास शराब की बोतल और गिलास रखकर जाते हैं। मंदिर में प्लास्टिक और मिट्टी के गिलास रखे जाते हैं। मंदिर में कोई दरवाजा या खड़की नहीं है, जिसके कारण बंदर यहां आसानी से अंदर आ जाते हैं। भक्त इस मंदिर में शराब का भोग लगाते हैं। ऐसी आस्था है कि शराब का भोग लगाने से उनकी मनोकामना पूरी होती है।

यहां आने वाले भक्तों का कहना है कि खबीस बाबा मंदिर को साल 1992 में यूपी के अटवा गांव के रहने वाले रामगुलाम सिंह सूर्यवंशी की जन्मभूमि पर बनाया गया था। मंदिर को बनाने वाले कारीगर का नाम परागीलाल सिंह झबरा था, जो मंदिर के ऊपर लिखा भी है। इस मंदिर के बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिन पर बड़ी संख्या में बंदरों को देखा जा सकता है।

यह मंदिर यूपी के सीतापुर जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर अटवा कुरसठ गांव में बना हुआ है। इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं बैठता है। इसकी वजह है इस मंदिर का गांव से कई किलोमीटर की दूरी पर होना। मंदिर गांव से कई किलोमीटर की दूरी पर बना है, इस मंदिर तक पहुंचे के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है।

देश में कई ऐसे मंदिर में जहां ऐसे अनौखी बातें देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के टेंगरा क्षेत्र में स्थिति काली मां के मंदिर में पूजा पाठ के बाद नूडल्स और मंचूरियन प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं।

First Published on July 13, 2017 11:24 am