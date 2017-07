सावन शिवरात्रि 2017 पूजा विधि: जानिए क्या है जलाभिषेक की सही विधि, किस तरह पूरी होगी मनोकामना

इस बार सावन की शिवरात्रि शुक्रवार को पड़ रही है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 21 जुलाई को देश भर में सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। 21 जुलाई को रात्रि 9 बजकर 49 मिनट से चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी और अगले दिन यानी कि 22 जुलाई को 6 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। इस दौरान सभी शिवभक्त भक्तिभाव से शिवपूजन करते हैं। कहा जाता है कि सावन माह के प्रारंभ होते ही सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु विश्राम के लिए अपने लोक चले जाते हैं और अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के संग पृथ्वी लोक पर रहकर समस्त धरतीवासियों के संरक्षण का काम करते हैं।

शिवरात्रि के व्रत की मान्यता बहुत है। शिवरात्रि में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आवश्यक माना गया है। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों पर शिव की विशेष कृपा होती है। विधि विधान से शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों के सारे दुख भगवान शंकर हर लेते हैं। आज हम आपको सावन शिवरात्रि पर पूजा के बारे में बताएंगे।

शिवरात्रि के दिन प्रातः उठकर नहा धोकर साफ-सुथरे वस्त्र पहनें तथा व्रत का संकल्प लें।

अपने आस-पास की किसी पवित्र नदी से जल भरकर ला सकते हैं तो सूर्योदय तक ले आएं।

भगवान की पूजा के लिए सामग्री जैसे गंगाजल, दूध, बताशे या चीनी, धूपबत्ती, अगरबत्ती, माचिस, बेलपत्र आदि तैयार कर लें।

भगवान शिव को भांग, धतूरा भी बहुत पसंद है तो पूजा सामग्री में इन्हे भी शामिल कर सकते हैं।

अपने घर के पास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें।

अन्य सामग्री से बारी-बारी पूजा करें।

कुछ देर भगवान शिव का ध्यान करें।

फिर अपने व्रत के अनुसार चाय-फल खा सकते हैं.

शाम को एक समय भोजन ग्रहण कर के अपना व्रत खोल सकते हैं।

First Published on July 21, 2017 8:55 am