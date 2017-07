शिवलिंग का अभिषेक किस चीज से करने का मिलता है क्या-क्या फायदा, जानिए

सावन के महीने में शिवलिंग की करें पूजा:

1. बिल्वपत्र चढ़ाने से जन्मान्तर के पापों व रोग से मुक्ति मिलती है।

2. कमल पुष्प चढ़ाने से शान्ति व धन की प्राप्ति होती है।

3. कुशा चढ़ाने से मुक्ति की प्राप्ति होती है।

4. दूर्वा चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है।

5. धतूरा अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति व पुत्र का सुख मिलता है।

6. कनेर का पुष्प चढ़ाने से परिवार में कलह व रोग से निवृत्ति मिलती हैं।

7. शमी पत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता, शत्रुओं का शमन व भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है।

First Published on July 16, 2017 6:24 am