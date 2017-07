Happy Sawan Shivratri: आप भी हैं भोलेनाथ के भक्त, इन तस्वीरों और मैसेज से दें शुभकामनाएं

सावन के महीने को हिंदू धर्म में पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिवजी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस महीने में सभी देवता शयन करते हैं वहीं भगवान शिवजी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सावन के महीने में शिवरात्रि का त्यौहार भी आता है। हर कोई शिवरात्रि के त्यौहार के दिन अपने सगे-संबंधियों को बधाई देना चाहता है। आज हम आपके लाए हैं कुछ ऐसे फोटो, जिन्हें भेजकर आप अपने संगे-संबंधियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। मन्दाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथम हेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै “म” काराय नमः शिवाय ।।जय शिव शंकर।। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है,कछु शिव हमको परमसी! ऋद्धि-सिद्धि के दाता शंकर,सदा आनंदित सुखरासी!! ॐ नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः । शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ।। सावन सोमवार की मंगलकामनाऐ। कभी बारिश की तरह भिगोती है कभी छाता बन सहलाती है यादे सावन की; बहुत सताती है शिव की ज्योति से प्रकाश बढ़ता है, जो भी जाता है भोले के द्वार, कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलता है। जय भोले बाबा। महा-शिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव भक्ति है, शिव भक्ति है, आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आर्शिवाद हम सब पर बना रहे। शिवरात्रि की बधाई। भोले का परिवार आया आपके द्वार, लाये आपके जीवन में खुशियों की बौछार, मेरी तरफ से आप सभी को, मुबारक हो शिवरात्रि का त्यौहार बाबा ने जिस पर भी डाली छाया, रातों रात किस्मत उसकी पलट गई, वो सब मिला उसे बिन मांगे ही, जो कभी किसी को मिला ही नहीं। शिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं।

First Published on July 21, 2017 10:05 am