अश्लील हरकत पर यूट्यूब ने दिया था प्रशंसापत्र!

यू ट्यूब पर प्रैंक वीडियो डालने वाले एक युवक और उसके साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि वह लड़कियों का चुंबन लेकर भाग जाता है। संयुक्त पुलिस आयुक्त रवींद्र यादव ने बताया कि सुमित कुमार सिंह (20) और सत्यजीत कादियान (25) को पकड़ा गया है और दो लैपटॉप और एक वीडियो कैमरा, वायरलेस माइक जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वे गुरुग्राम में फार्रुख नगर स्थित वर्ल्ड कॉलेज आॅफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में बीसीए के छात्र हैं। दावा है कि इस हरकत के लिए उसे यूट्यूब ने प्रशंसा पत्र भी दिए थे। पुलिस को उनके कमरे से यूट्यूब की ट्रॉफी भी बरामद हुई है।

अधिकारी ने बताया, ‘दोनों मित्र हैं और यूट्यूब पर सक्रिय हैं। वीडियो कैमरा सुमित कुमार सिंह का है। पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि वे ऐसा पैसे के लिए कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब उन्हें हिट्स के लिए भुगतान करता है। अगर वे 1000 हिट्स पाते हैं तो उन्हें 700 से 800 रुपए मिलते हैं’। गिरफ्तारी फिलहाल टाल दी गई है क्योंकि सुमित और सत्यजीत ने पुलिस को बताया कि वीडियो में शामिल लड़कियां उनकी दोस्त हैं और उसकी जांच की जाएगी। यादव ने कहा कि हम मान रहे हैं कि लड़कियां पीड़ित हैं लेकिन अपने बयान में उन्होंने कहा कि वे लड़कियां उनकी दोस्त हैं और वीडियो बनाने में वे भागीदार हैं। बवाल मचने पर पिछले सप्ताह सुमित वर्मा के खिलाफ आइपीसी की धारा 354 (हमला या महिला का शील भंग करने की मंशा से आपराधिक बल का इस्तेमाल करने) और आईटी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या ट्रांसमिट करने के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यादव ने कहा कि इस बात की संभावना हो सकती है कि हम धाराओं को बदल दें लेकिन उसपर फैसला लड़कियों से पूछताछ करने के बाद किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सुमित ने पुलिस को बताया कि वीडियो में शामिल लड़कियां उसके साथ गुरुग्राम में ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल में पढ़ चुकी हैं। उसने लड़कियों का पता बताया है और पुलिस उनसे बातचीत करने के लिए उनके घर जाएगी।

पूछताछ के दौरान सुमित ने पुलिस को बताया कि उसे जानकारी नहीं थी कि पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसने सोचा कि चूंकि उसने माफी मांगने वाला वीडियो अपलोड कर दिया है इसलिए मामला सुलझ गया है। उसने माफी मांगने वाला वीडियो भी बाद में हटा लिया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वह अन्य ‘हैरान’ करने वाला वीडियो शूट करने की तैयारी कर रहा था। वह लिफ्ट में खड़ी अकेली लड़की को डराने, बस या मेट्रो में लड़की को पकड़ने जैसा वीडियो शूट करने की योजना बना रहा था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि उसने दावा किया कि वीडियो जितना हैरान करने वाला होता है उसे उतने अधिक लाइक या हिट मिलते हैं और उसे उतना ही अधिक धन मिलता है।

First Published on January 14, 2017 1:38 am