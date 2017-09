BJP की महिला नेता ने शख्स को पीटा, दी गालियां, पूछ रहा था- अपने इलाके में सफाई कब करोगी?

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक महिला नेता ने शख्स की सबके सामने पिटाई कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने शख्स को भद्दी गालियां भी दीं। यह सब वहां मौजूद शख्स ने वीडियो में कैद कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक, महिला नेता सियोनी इलाके में स्वच्छता अभियान चला रही थीं। तब ही वहां मौजूद एक शख्स ने उनसे पूछ लिया कि वह अपने इलाके में सफाई कब करेंगी? कथित तौर पर सिर्फ इसी बात पर महिला बीजेपी नेता को गुस्सा आ गया और उन्होंने शख्स को पीटना शुरू कर दिया।

वीडियो में दिख रहा है कि महिला नेता शख्स को पीट रही है और भद्दी-भद्दी गालियां भी दे रही है। अंत में वह शख्स वहां से चला जाता है। वीडियो में आसपास कई और लोग भी खड़े दिख रहे हैं। वीडियो में बस इतना दिख रहा है कि आसपास के लोग महिला बीजेपी नेता को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनती और गालियां देती हुई शख्स को पीटती रहती है। कुछ लोग एक बैनर को भी लेकर खड़े हुए हैं। महिला नेता का नाम फिलहाल पता नहीं लगा है।

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, बाद में महिला नेता ने पुलिस से कहकर उस शख्स को पुलिस थाने लेकर जाने के लिए भी कहा था। आगे क्या हुआ यह फिलहाल पता नहीं लग पाया है।

देखिए महिला बीजेपी नेता की पिटाई और गालियां देते हुए वीडियो

#WATCH Seoni, MP: Local BJP leader thrashes man during cleanliness drive for asking when she’ll clean her own locality (Note: Foul Language) pic.twitter.com/pIj1pMQM9u

— ANI (@ANI) September 19, 2017