प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होने से राज्य में मायूसी

देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद की जीत से पश्चिम बंगाल में खुशी कम है, गम ज्यादा। खुशी इसलिए कम है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के अलावा वामपंथी दलों और कांग्रेस ने कोविंद की बजाय विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार के पक्ष में मतदान किया था। यह अलग बात है कि क्रास वोटिंग की वजह से कोविंद को यहां पांच अतिरिक्त वोट मिल गए जबकि मीरा कुमार के पक्ष में पड़े दस अन्य वोट खारिज हो गए। और गम पहले

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होने को है। लगभग आजीवन कांग्रेस में रहने के बावजूद प्रणब के यहां तमाम दलों के नेताओं के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे।

प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होने की वजह से उनके गृह जिले मुर्शिदाबाद में मायूसी है। यहां एक निजी कंपनी में काम करने वाले जंगीपुर के सुप्रतिम मंडल कहते हैं कि प्रणब दा बंगाल के गौरव थे। वे देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले पहले और शायद आखिरी व्यक्ति थे। उनका कहना है कि अब आगे पता नहीं कभी कोई बंगाली इस पद तक पहुंचेगा या नहीं। प्रदेश भाजपा ने कोविंद की जीत पर उनको बधाई देते हुए कहा है कि इसे एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने उम्मीद जताई है कि कोविंद देश की संवैधानिक परंपराओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल यहां होने वाली अपनी शहीद रैली की तैयारियों में व्यस्त होने की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

वैसे, कोविंद के चयन के मौके पर ही उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि कौन कोविंद? उन्होंने कहा था कि महज संघ से करीबी रिश्तों की वजह से ही राजग ने कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा को क्या इस पद के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं मिला था? ममता ने कहा था कि प्रणब दा, लालकृष्ण आडवाणी या सुषमा स्वराज में से किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता था। जहां तक कोविंद का सवाल है वे पहले कभी बंगाल के दौरे पर नहीं आए हैं। बिहार का राज्यपाल रहने के दौरान भी कभी उन्होंने महानगर का रुख नहीं किया था। नतीजतन यहां राजनीतिक हलकों में उनको पहचानने वाले कम ही हैं। राज्य के आम लोगों ने तो शायद पहली बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने पर ही कोविंद का नाम सुना था। राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही कोविंद यहां चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आए थे जबकि मीरा कुमार दो दिन तक कोलकाता के दौरे पर थीं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 21, 2017 2:56 am