केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की उप-राज्‍यपाल किरण बेदी ने लोगों को पत्र लिखकर कहा है कि वह अगले साल पद त्‍याग देंगी। बेदी ने कहा कि 29 मई, 2018 को पुदुचेरी में दो साल पूरे होने पर वह कार्यालय छोड़ देंगी। राज्‍य की वी. नारायणसामी सरकार और बेदी के बीच पिछले कुछ दिनों में खासा तनाव पैदा हो गया था। मुख्यमंत्री वी.नारायणस्वामी ने 31 दिसंबर को आदेश जारी कर आधिकारिक वार्ताओं के लिए वॉट्सएेप, फेसबुक और ट्विटर पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके एक दिन बाद ही एलजी ने इसे रद्द कर दिया।

सोशल मीडिया को बैन करने के नारायणसामी के आदेश को किरण बेदी ने किया रद्द:

First Published on January 8, 2017 9:30 am