कंसास में मारे गए श्रीनिवास कुचिभोटला का सपना पूरा करने को अमेरिका लौटेंगी उनकी पत्नी सुनयना

पिछले हफ्ते अमेरिका के कंसास में घृणा अपराध में मारे गए श्रीनिवास कुचिभोटला की पत्नी सुनयना ने अपने पति का सपना साकार करने के लिए अमेरिका वापस जाने की इच्छा जताई है। सुनयना ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, श्रीनिवास के लिए मैं इतना तो कर सकती हूं कि उनके सपनों को अपनी आंखों के जरिए पूरा करूं और इसके लिए मुझे अमेरिका वापस लौटना होगा। कंसास में इनटच सोल्यूशंस में काम करने वाली सुनयना ने कहा कि प्रत्येक प्रवासी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या वह अब भी इस देश से जुड़े हैं और क्या उनके लिए अपने परिवार के साथ वहां बने रहना सुरक्षित है।

उन्होंने वैश्विक तकनीकी उद्योग के प्रमुखों से मानवाधिकारों की सुरक्षा करते रहने का अनुरोध किया क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी काम रहते हैं। उन्होेंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, सत्य नडेला (सीईओ माइक्रोसॉफट) और कमला हैरी जैसे लोगों को उनके ट्वीट के जरिए मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूं। यह मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मेरी मार्क जकरबर्ग (फेसबुुक के संस्थापक), सुंदर पिचई (सीईओ गूगल), सत्य नडेला और अन्य लोगों से गुजारिश है कि वह मानव अधिकारों के प्रति अपना समर्थन बनाए रखें।

उन्होंने कहा, हमें इस घृणा को रोकने और प्रेम का प्रसार करने की जरूरत है। आज गर्मिन के एक कर्मचारी के साथ यह हादसा हुआ है और कल को यह आपके कर्मचारी के साथ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार और घर ने जो सहा है, किसी और को भी वह झेलना पड़े। उन्होंने अमेरिका से श्रीनिवास का शव वापस लाने के लिए तेलंगाना सरकार को धन्यवाद दिया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 3, 2017 12:39 am