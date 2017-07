राज्य के अपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने भोजपुरी फिल्म के एक सीन की फर्जी फोटो शेयर करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस तस्वीर के चलते पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित 24 परगना में एक शख्स की जान चली गई थी। सीआईडी ने बताया कि जिस तस्वीर को पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है, वह वास्तव में 2014 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म ‘औरत खिलौना नहीं’ का एक सीन है। सीआईडी की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि इसमें मामले में भाजपा नेता तरुण सेनगुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं गिरफ्तार हुए तरुण सेनगुप्ता बताते हैं कि वो असनसोल जिले में भाजपा के आईटी सेल प्रभारी हैं। उनपर आरोप है कि इन्होंने शहर में दंगा भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर एक फर्जी फोटो पोस्ट किया था, जिससे राजनीतिक फायदा पहुंच सके।

Tarun Sengupta, Secretary BJP IT Cell, Asansol, WB, arrested today for spreading fake news and creating communal disharmony. pic.twitter.com/GRWSPPnMq5

— CID West Bengal (@CIDWestBengal) July 12, 2017