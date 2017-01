इमाम बरकती ने फिर दिया विवादास्पद बयान, कहा- हत्या और रेप से बचने के लिए छोटे कपड़े ना पहने लड़कियां

कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नुरूर बरकती के साथ एक और नया विवाद जुड़ता दिख रहा है। बरकती ने अब महिलाओं के कपड़ों के लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। बरकती ने कहा है कि लड़कियों को रेप और हत्या से खुद को बचाने के लिए छोटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। लड़कियों को छोटे कपड़ों में देखकर लड़के उत्तेजित हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि लड़कियों लड़कों की कामुकता से खुद को बचाने के लिए ठीक ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। अंग्रेजी साइट डीएनए के मुताबिक उन्होंने कहा कि,” लड़किया इन दिनों काफी छोटे कपड़े और पारदर्शी शर्ट पहन रही हैं। हम आदमी की कामुकता से खुद को बचाने के लिए छोटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए।” इसके बाद उन्होंने कहा कि छोटे कपड़ों के कारण ही रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। इमाम बरकती उस दिन समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मौलाना इससे पहले बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लिमा नसरीन की गर्दन काटने पर इनाम भी रख चुके हैं। इसके साथ ही एक टीवी चैनल पर लाइव उन्होंने तारिक फतह की गर्दन काटने की भी बात कह चुके हैं।

पीएम पर फतवा जारी करते हुए कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नुरूर रहमान बरकती ने कहा, ‘रोजाना लोग परेशान हो रहे हैं और समस्या का सामना कर रहे हैं। मोदी समाज और निर्दोष लोगों को नोटबंदी के जरिए ठग रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहें। पीएम मोदी का सिर और दाढ़ी मूंडने वाले को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे।’ साथ ही मौलवी ने बोला का कि लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं।

First Published on January 19, 2017 6:40 am