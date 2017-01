रोजवैली चिटफंड घोटाले में निशाने पर तृणमूल के और नेता

रोजवैली चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों की गिरफ्तारी के बाद भी तूफान थमा नहीं है। अब इस सिलसिले में पार्टी के तीन और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से दो ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री हैं। मालूम हो कि बीते दिनों सीबीआइ ने तृणमूल के दो सांसदों सुदीप बंद्योपाध्याय और तापस पाल को गिरफ्तार कर चुकी है। रोजवैली घोटाले में सीबीआइ की जांच जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह घोटाला शारदा चिटफंड घोटाले से कई गुणा बड़ा नजर आने लगा है। अटकलें हैं कि पूछताछ के लिए तृणमूल के किस नेता का अगला नंबर आएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाले की धन शोधन पहलू की जांच करते वक्त प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को तृणमूल नेताओं के खिलाफ संयोगवश कुछ सबूत मिले थे। इडी जुटाए गए प्रथम दृष्टया सबूत को जांच के लिए सीबीआइ को सौंप चुकी है। 2015 में सौंपी गई रिपोर्ट में ममता बनर्जी कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम है, जिसका ताल्लुक कोलकाता से है। इसके अलावा, उत्तर बंगाल से एक मंत्री और तृणमूल के छात्र विंग के एक पूर्व अध्यक्ष का भी नाम है।

रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने उल्लेख किया है कि कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले मंत्री ने रोजवैली के चेयरमैन गौतम कुंडू की मदद की थी। ये मदद रोजवैली ग्रुप आॅफ कंपनीज के खिलाफ उपभोक्ता अदालतों में दर्ज केसों को प्रभावित करने में की गई थी। रिपोर्ट में आरोप है कि मंत्री ने अपनी बेटी को उसका इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस शुरू कराने के लिए गौतम कुंडू से मिलवाया था। उत्तर बंगाल के मंत्री के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने रोजवैली के मालिक को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल के एक दौरे पर उनसे मिलवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंत्री ने गौतम कुंडू के सिलीगुड़ी और डुआर्स में स्थित शिक्षा और होटल के कारोबार को भी प्रभावित किया था। रिपोर्ट में तृणमूल के एक और जिस नेता का नाम है, वह तृणमूल छात्र परिषद का पूर्व अध्यक्ष है। यह नेता शारदा घोटाले में भी जांच के रडार पर है। रिपोर्ट में इस नेता के बारे में कहा गया है कि वह रोजवैली ग्रुप आॅफ कंपनीज के मनी मार्केटिंग के बिजनेस से गहरे तौर पर जुड़ा था। उसने मार्केट से फंड एकत्रित करने के लिए एजंट्स को ट्रेनिंग भी दी थी।

First Published on January 9, 2017 3:23 am