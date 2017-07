पश्चिम बंगाल: आदिवासी महिलाओं से रेप के विरोध में सड़क पर उतर लोग, तोड़फोड़ के बाद लगाई आग

पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में दो आदिवासी महिलाओं से कथित रेप की घटना सामने आई है। इस घटना को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एएनआई के मुताबिक दो महिलाओं के कथित रेप के खिलाफ आदिवासी समन्वय समिति ने दक्षिण दिनाजपुर के रायगंज इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ दुकानों में तोड़फोड़ की। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह पर संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रही। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास करती रही।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करती आ रही है। बीजेपी की सांसद रूप गांगुली ने ममता की समर्थन करने वालों पर निशाना साधा था। रूपा गांगुली ने कहा कि जो लोग ममता का समर्थन करते हैं उनको अपनी बेटी, बहन, बहू या फिर बीवी को बंगाल भेजना चाहिए, 15 दिन रह गए बिना बलात्कार हुए तब आकर मुझे बताना।

