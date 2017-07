गोरखालैंड: हड़ताल के 38वें दिन पुलिस चौकी फूंक डाली

दार्जिलिंग में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के 38वें दिन गोरखालैंड समर्थकों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और पोस्टर बांटे जिसमें लिखा था कि स्थानीय सांसद एसएस अहलुवालिया ‘पिछले कुछ महीने से पहाड़ों में नहीं दिखे हैं।’ पुलिस ने कहा कि आंदोलनकारियों ने दोपहर में खाली पड़े जलदाका पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंका और पहाड़ों में एक बंगले को जलाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। जीजेएम की युवा शाखा ने अलग गोरखालैंड राज्य की मांग के समर्थन में चार स्थानों पर कल से शुरू किए गए आमरण अनशन को जारी रखा।

इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के कार्यकर्ताओं और पहाड़ के अन्य दलों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दार्जिलिंग से भाजपा के सांसद एसएस अहलुवालिया के पोस्टर जीजेएम, जीएनएलएफ और अन्य दलों द्वारा बांटे गए। जीजेएम के विधायक अमर सिंह राय ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि सांसद कहां हैं? अशांति शुरू होने के बाद से वह पहाड़ों में नहीं आए हैं। क्या वह केवल चुनावों के वक्त आएंगे? अगर उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया तो पहाड़ के लोग उन्हें करारा जवाब देंगे।’ दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, रेस्तरां, होटल, स्कूल और कॉलेज बंद रहे।

First Published on July 23, 2017 1:59 am