ममता बनर्जी को बड़ा झटका: मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ दी है। मुकुल रॉय यूपीए सरकार के दौरान केन्द्र में रेल मंत्री रह चुके हैं। उनकी गिनती टीएमसी के बड़े नेताओं में होती थी। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वे पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। मुकुल रॉय ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद वे औपचारिक रूप से पार्टी छोड़ देंगे। सोमवार (25 सितंबर) को मुकुल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘भारी मन से मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा सांसद पद को छोड़ दूंगा, दुर्गा पूजा के बाद मैं औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा।’ जब पत्रकारों ने उनसे इस्तीफे की वजह और आगे की रणनीति के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि 5 दिन के बाद मैं सब कुछ खुलासा करूंगा। इधर कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि मुकुल रॉय बीजेपी से संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं।

After Durga Puja I will resign from the party & post of MP: Mukul Roy, TMC pic.twitter.com/VFpxthrR0x

— ANI (@ANI) September 25, 2017