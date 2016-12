नोटबंदी: विपक्ष की कमान ममता को!

नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट कर उसके अभियान की कमान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपने की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ममता सोमवार को वहां जाएंगी। कांग्रेस के साथ कई राजनीतिक दलों व नेताओं की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अब ममता का साथ पाने और उनको विपक्षी अभियान की कमान सौंपने को उत्सुक हैं। ऐसे में मंगलवार की बैठक में नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के साझा अभियान की रूपरेखा तय हो सकती है।

नोटबंदी के बाद आम लोगों को होने वाली दिक्कतों के बावजूद नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, पनीरसेल्वम और चंद्रबाबू नायडू जैसे चार मुख्यमंत्री मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन कर चुके हैं। नोटबंदी के खिलाफ वैसे तो राहुल की अगुआई में कांग्रेस भी सक्रिय है, लेकिन केंद्र के इस फैसले के खिलाफ ममता जैसा कोई भी मुखर नहीं रहा है। वे पहले दिन से ही इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ दो-दो बाकी पेज 8 पर

नोटबंदी: जब बीमार को खटिया सहित लाना पड़ा बैंक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 26, 2016 3:44 am