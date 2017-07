दार्जिलिंग: गोरखालैंड समर्थकों ने पंचायत दफ्तर फूंका

पृथक गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर बेमियादी दार्जीलिंग बंद के 28वें दिन बुधवार को गोरखालैंड समर्थकों ने एक पंचायत दफ्तर में आग लगा दी और कुछ सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने यहां अशोक तमांग के शव के साथ चौकबाजार में रैली निकाली जिसकी बीती रात एक अस्पताल में मौत हो गई थी। उसे शनिवार को कथित रूप से पुलिस और जीजेएम समर्थकों के बीच झड़प में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जीजेएम ने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज में तमांग को सिर पर गंभीर चोटें आईं।हालांकि पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि तमांग की मौत चोट की वजह से हुई है या अन्य किसी कारण से। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम इसे देखने के बाद ही टिप्पणी कर सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक, जीजेएम कार्यकर्ताओं ने मिरिक उपसंभाग में पंचायत दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में कुछ सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इंटरनेट सेवा 25 वें दिन भी ठप रही। इस बीच कालिमपोंग में सोमवार रात से करीब 50 जवानों वाली सेना की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है, वहीं दार्जील्ािंग और सोनाडा में बड़े स्तर पर हिंसा भड़कने और आगजनी के बाद शनिवार से दो टुकडी तैनात की गईं हैं।जीजेएम का दावा है कि पुलिस गोलीबारी में उसके आठ समर्थक मारे जा चुके हैं जिनमें चार शनिवार को मारे गए। लेकिन पुलिस ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में दो लोग मारे गए हैं। इनमें एक ट्रक चालक है जिसके ट्रक को 17 जून को आंदोलन के हिंसक होने के दौरान आग लगा दी गई थी। मिरिक में मंगलवार को हुई पर्वतीय दलों की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने और अलग ‘गोरखालैंड’ की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए 15 जुलाई से आमरण अनशन करने का निर्णय किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी है।

First Published on July 13, 2017 4:05 am