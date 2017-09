दुर्गा प्रतिमा विसर्जन: HC से ममता सरकार को फिर फटकार- आप के हाथ में शक्ति है तो क्या मनमाना आदेश दे देंगे?

कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर से फटकार मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कहा है कि आप बिना किसी आधार के सख्ती दिखा रही हैं। अदालत ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप के हाथ में शक्ति है तो क्या आप मनमाना आदेश पारित कर देंगे? महज आशंका के आधार पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर एक दिन के लिए रोक लगाने पर कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कहा कि आपको सपना आता है कि कुछ बुरा होने वाला है और इसी सपने के आधार पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अदालत ने कहा कि आप स्टेट हैं, आपके हाथ में सत्ता है क्या आप मनमाना आदेश पारित कर सकते हैं? लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आप बिना आधार के जरूरत से ज्यादा सख्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि प्रतिबंध और नियंत्रण दो अलग अलग तरह की चीजें हैं।

Durga Idol Immersion Case: Acting Chief Justice of Calcutta HC tells state govt, ‘there is a difference between regulation and prohibition.’ — ANI (@ANI) September 21, 2017

Durga Idol Immersion Case: Calcutta HC tells state govt, ‘you are exercising extreme power without any basis.’ — ANI (@ANI) September 21, 2017

Durga idol immersion case: Acting Chief Justice of Calcutta HC to state govt,’just because you are the state, can you pass arbitrary order?’ — ANI (@ANI) September 21, 2017

Durga idol immersion case: Calcutta HC tells WB Govt, ‘If you get a dream, that something will go wrong, you cannot impose restrictions.’ — ANI (@ANI) September 21, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App