दार्जीलिंग में फिर भड़की हिंसा, एक की मौत

दार्जीलिंग पर्वतीय क्षेत्र में अलग गोरखालैंड की मांग में जारी बेमियादी बंद के बीच मंगलवार को मिरिक इलाके में नए सिरे से भड़की हिंसा में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि कम से कम आठ अन्य घायल हो गए। मोर्चा का दावा है कि आशीष तामंग नामक उसके एक समर्थक की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने इस आरोप का खंडन किया है। आंदोलनकारियों ने इलाके में पुलिस के दो वाहनों और एक पुलिस चौकी में भी आग लगा दी। कालिंपोंग में भी पंचायत विभाग का एक दफ्तर फूंक दिया गया। अलग राज्य के लिए जारी आंदोलन के दौरान अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है।

सूत्रों ने बताया कि बीती रात मिरिक इलाके में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों व मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच जगह-जगह हिंसा हुई। पुलिस ने उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और फिर फायरिंग की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आंदोलनकारियों ने इलाके में कई जगह सुरक्षा बल के जवानों पर पथराव किया और पेट्रोल बम व शीशे की बोतलें फेंकी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस की ओर से मोर्चा के कुछ समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद परिस्थिति और बिगड़ गई।गोरखा मोर्चा समर्थकों ने मंगलवार को कथित रूप से पुलिस की गोली से मरे आशीष तामंग के शव के साथ दार्जीलिंग में रैली निकाली। आंदोलनकारियों ने अलग राज्य की मांग में जिला शासक के दफ्तर के सामने धरना भी दिया। इलाके में बेमियादी बंद का आज 34वां दिन था। दूसरी ओर, सरकार ने बीते 31 दिनों से पर्वतीय क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा रखी है।

गोरखा मोर्चा के प्रवक्ता विनय तामंग ने पत्रकारों को बताया कि सोमवार रात को मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान ही पुलिस की फायरिंग में आशीष तामंग की मौत हो गई। इन झड़पों में आठ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उनका कहना था कि मोर्चा समर्थकों ने मिरिक नगरपालिका के तृणमूल कांग्रेस पार्षदों से इस्तीफा देने को कहा था। उसके बाद ही दोनों गुटों में हिंसा शुरू हुई।दूसरी ओर, पर्यटन मंत्री गौतम देब ने दावा किया कि मिरिक की हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि पुलिस पर्वतीय क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चला रही है। मोर्चा समर्थक की मौत तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि इन झड़पों में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया है।

First Published on July 19, 2017 2:38 am