दुर्गापुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर TMC कार्यकर्ताओं ने किया हमला, कार पर फेंके पत्थर

आसनसोल से बीजेपी सांसद और केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं दुर्गापुर में हमला किया है। बाबुल यहां थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन करने आए थे। हालांकि उनके सुरक्षा में लगे गार्ड के चलते उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुप्रियो के पास भारी उद्योग का मंत्रालय है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके सुरक्षा में लगे गार्ड्स पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। दुर्गापुर उन्ही के संसदीय क्षेत्र आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में आता है और वो वहां थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, ” जैसे ही मेरी कार वहां पहुंची, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए और मेरी कार पर पत्थर फेंके। सुप्रियो ने कहा कि उन्हें लोकल पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सीआईएसएफ कमांडर से मदद मांगी। साआईएसएफ कमांडर ने लोकल पुलिस को इस बारे में सूचना दी लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई।

इससे पहले भी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के हुगली स्थित भाजपा कार्यालय में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आग लगा दी। भ्रष्‍टाचार के मामलों में टीएमसी के दो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को बंगाल बीजेपी के एक नेता के घर पर कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बम फेंका गया था। ममता बनर्जी की पार्टी के एक वरिष्‍ठ नेता (सुदीप बंदोपाध्‍याय) को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय पर भी हमला किया था। जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए थे।

वीडियो: बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो और उनके काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला किया

First Published on January 17, 2017 6:41 am