बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने किया केस दर्ज, गुजरात दंगे की फोटो को बशीरहाट हिंसा का बताकर किया था ट्वीट

कोलकाता में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ दो अलग-अलग जगहों पर केस दर्ज कराया गया है। हाल ही में बशीरहाट में हुए दंगे के बाद सूबे की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने वाले लोगों को कठोर संदेश दिया था। नुपुर शर्मा ने 2002 में गुजरात दंगे का एक फोटो सोशल मीडिया पर डालते हुए उसे बशीरहाट दंगे का बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। पहला केस नुपुर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक ने रेजेंट पार्क पुलिस थाने में दर्ज कराया है। दूसरी शिकायत नुपुर के खिलाफ गारियाहाट पुलिस थाने में गैर जामनती तौर पर दर्ज हुई है।

बता दें कि 8 जुलाई को सेव बंगाल के नाम से एक कैंपेन की दिल्ली, मुंबई , कोलकाता, बेगलुरु, हैदराबाद में शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत लोगों को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने के लिए नुपुर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बशीरहाट हिंसा की फोटो बताते हुए गुजरात दंगे की एक फोटो डाल दी। नुपुर शर्मा के खिलाफ धारा 153ए, 295ए, 471, 505 और 465 के तहत केस दर्ज किया गया है। बशीरहाट में भड़की हिंसा को एक हफ्ता बीत चुका है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया पर अपने पैनी नजर रखे हुए है क्योंकि एक नाबालिक लड़के द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद यह हिंसा हुई थी।

Speak-up because it is already too late! Join in at 5 PM today at Jantar Mantar #SaveBengal #SaveHindus pic.twitter.com/QU5ZT1HkUt

— Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) July 8, 2017