रोज वैली घोटाला: मुख्य आरोपी की पत्नी के साथ दिखा जांच करने वाला ईडी का अफसर, सस्पेंड

रोज वैली चिटफंड घोटाला और दो अन्य केसों की छानबीन कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को उस समय निलंबित कर दिया गया, जब वह कथित तौर पर चिट फंड घोटाले के मुख्य आरोपी की पत्नी के साथ दिखाई पड़े। कोलकाता में एक टीवी चैनल पर चलाई गई एक वीडियो में ईडी ऑफिसर घोटाले के मुख्य आरोपी गौतम कुंडू की पत्नी के साथ एक होटल में जाते दिख रहे थे। ईडी सूत्रों ने कहा कि ऑफिसर मनोज कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं साथ ही यह जांच भी की जाएगी कि घोटाले की जांच पर कुमार का कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, एक नए ऑफिसर को कुमार की जगह रखा गया है।

सूत्रों ने कहा कि मनोज कुमार और महिला 18 जनवरी को कोलकाता से नई दिल्ली गई थे और वीडियो क्लिप में वह महिला के साथ सुंदर नगर स्थित होटल में जाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ईडी द्वारा जांच किए जा रहे एक आरोपी के कार्ड से होटल में पेमेंट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल पुलिस को यह फुटेज हावाला ऑपरेटर्स के ट्रायल के दौरान मिली थी और कोलकाता पुलिस ने इसकी जानकारी ईडी को दी। सूत्रों ने कहा, “कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्हें इसकी सजा दी जाएगी, हालांकि लगता नहीं है कि इस केस पर वह कोई गलत प्रभाव डाल पाए होंगे। एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास सीमित पहुंच होती है। सभी फाइलों की जांच डायरेक्टर द्वारा की जाती है। ”

आरोपी अधिकारी मनोज कुमार ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि पूरे मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और यह उन्हें मामले की जांच से बाहर करना ‘साजिश’ का हिस्सा है । कुमार ने कहा, ‘(रोज वैली) मामले की जांच से बाहर हटाने की बड़ी साजिश के तहत यह हो रहा है। मैं राजनीतिक पीड़ित या कोलकाता पुलिस की बदले की कार्रवाई का पीड़ित, जिसकी वजह वह ही बेहतर जानती है, बनने के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं पहले ही अपने मामलों की जांच का परीक्षण ईडी के किसी अधिकारी या अधिकारियों की टीम से कराने की पेशकश कर चुका हूं ।’ बहरहाल, उन्होंने सामने आए वीडियो के बारे में पूछे गए सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया।

First Published on February 1, 2017 9:39 am