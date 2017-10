VIDEO: दार्जिलिंग में पीछाकर प.बंगाल भाजपा अध्यक्ष की पीटाई, बोले- पुलिस से नहीं की मदद

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर दार्जलिंग में हमला हुआ है। गुरुवार को वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। अचानक कुछ शरारती तत्वों ने आकर बैठक में बाधा डाली। जब वे बाहर निकलने लगे, तो पीछाकर उनकी और बाकी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। घटना में कुछ कार्यकर्ता

घायल भी हुए हैं। घोष का आरोप है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के बागी नेता विनय तमांग के समर्थक वारदात में शामिल थे। उन्होंने इस हमले को पूर्वनियोजित बताया है और इसके लिए राज्य की ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

गुरुवार को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष तीन दिनों के लिए यहां तीन पहाड़ी इलाकों के दौरे पर आए थे। घोष ने बताया कि हमलावर पहले विजय सम्मेलन बैठक में बाधा बने। उसके बाद उन्होंने उनका पीछा किया और फिर दो भाजपा नेताओं की पिटाई की। शरारती तत्व बिनय तमांग का नाम ले रहे थे। जब बैठक रद्द कर हम लोग बाहर निकले, तो उन्होंने हम लोगों पर हमला बोल दिया।

#Darjeeling: 2 BJP workers manhandled allegedly by supporters of rebel GJM leader Binay Tamang;WB BJP President Dilip Ghosh was also present pic.twitter.com/0omApwmxDH

— ANI (@ANI) October 5, 2017