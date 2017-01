भांगड़ में घुसे पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान

अशांत भांगड़ में हालात सामान्य करने के लिए पुलिस इलाके में घुसने में कामयाब हो गई है। बुधवार सुबह दक्षिण चौबीस परगना जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील चौधरी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस दल माझीडांगा में घुसा। पुलिसवालों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (रैफ) और कंबैट फोर्स के जवान भी थे। इलाके में ऐसा लग रहा है कि हालात स्वाभाविक हो रहे हैं। सुबह से ही विभिन्न इलाकों में बस और दूसरे वाहन चलते देखे गए। आठ दिन बाद बच्चे भी स्कूल पहुंचे। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। दुकानें भी अब खुलने लगी हैं।

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में रूट मार्च करते हुए माइक से एलान किया कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पहुंचे हैं। सभी सुरक्षित रहें, किसी के बहकावे में न आएं। बताया जाता है कि इलाके में पुलिस के घुसने के बाद हालात में बदलाव दिख रहा है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार तड़के माओवादियों ने माझीडांगा इलाके में रास्ता काट दिया था। स्थानीय लोगों ने जब रास्ता कटा देखा तो उन्होंने मिट््टी डाल कर रास्ते को स्वाभाविक किया। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने ही पुलिसवालों को सूचित किया। इसके बाद कई आइपीएस अधिकारियों के साथ विशाल पुलिस वाहिनी इलाके में घुसी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि माओवादी इलाके में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए आंदोलन जारी रखने का एलान कर रहे हैं। जबकि राज्य सरकार ने पावरग्रिड का काम बंद रखने की घोषणा की है। मालूम हो कि 17 जनवरी को भांगड़ में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी दल के लोगों की ओर से इलाके से दूर रहने के कारण करीब आठ दिन तक बंद का माहौल चल रहा था। इलाके में हालात कुछ स्वाभाविक होते देख कर तृणमूल कांग्रेस ने लोगों को साथ लेकर माओवादियों को वहां से खदेड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

दूसरी ओर, बंद के कारण उकता गए इलाके के लोगों का कहना है कि फिलहाल 10-15 दिन तक वे किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन दो हफ्ते बाद भी राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया तो दोबारा आंदोलन के बारे में सोचेंगे। इधर, पुलिसवालों ने साफ कर दिया है कि वे गांव में नहीं घुसेंगे। पावरग्रिड की सुरक्षा और इलाके में अपनी पैठ दिखाने के लिए ही रूट मार्च किया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 26, 2017 12:29 am