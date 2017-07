तेलंगाना: दो दरोगा भाइयों की सरेआम ‘गुंडागर्दी’, स्टोर में घुसकर दुकानदार को पीटा, CCTV में हुए कैद

तेलंगाना में पुलिसकर्मियों की सरेआम गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राज्य के खम्माम जिले में दो पुलिस सब इंस्पेक्टर भाइयों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट की। दोनों आरोपी सादी वर्दी में थे। आरोपी भाइयों की दुकानदार से किसी बाद को लेकर विवाद हो गया है। जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। मामले में आसपास के लोग बीचबचाव करने आए तो दरोगा ने उनके साथ भी झड़प हो गई है। दो पुलिसवाले भाइयों की यह पूरी दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं।

एएनआई द्वारा जारी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दोनों भाइयों में से एक के हाथ कोई चीज थी, जिसे दुकानदार लेने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद वह दोनों दुकानदार को अंदर ले जाते हैं। इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले की जानकारी होने के बाद आसपास मौजूद लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें समझा के भेज देता है। इसके कुछ देर बाद दोनों भाई दुकानदार पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए हमले के कारण वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद गहरा जाता है। दुकानदार की ओर से दो लोग लोग जाते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सभी में आपस में बहस होती है। एएनआई के मुताबिक यह मामला 15 जुलाई का है। यह विवाद किस लिए हुआ, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

#WATCH: (CCTV) Shopkeeper beaten by two brother Sub-inspectors in Telangana’s Khammam, case registered against them (July 15). pic.twitter.com/bHgr93jB0Z

— ANI (@ANI_news) July 16, 2017