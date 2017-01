VVIP लुटियंस जोन में दूसरी बार एएसजी पिंकी आनंद के घर चोरी, पानी के नल, 3 सूट और नेमप्लेट भी उखाड़ ले गए चोर

लोधी एस्टेट इलाके से चोरी हुई नेमप्लेट। (Express Photo by Abhinav Saha)

दिल्ली के लुटियंस जोन में एक बार फिर से चोरों ने प्रशासन की नाक में दम कर दिया है। पहले जहां चोरों ने वीवीआईपी इलाके से बल्ब और गाड़ियों के टायर्स चुरा कर पुलिस की नाम में दम कर दिया था वहीं अब चोरों ने एक नई चीज पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। लुटियंस जोन से चोर अब नेताओं की घरों पर लगी पीतल की नेमप्लेट्स चुरा रहे हैं। बीते 1 जनवरी से दो वरिष्ठ सेना अधिकारियों और एक सोलीलिटर जनरल ने लोधी एस्टेट स्थित अपने घरों से नेमप्लेट चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई हैं।

वहीं 19 जनवरी को एएसजी पिंकी आनंद का घर चोरों के निशाने पर दूसरी बार आया जिसमें चोरों ने 2 एलईडी टीवी सेट्स, कुछ पानी की टूटियां और 3 सूट चुरा लिए। चोरी की पुष्टि करते हुए नई दिल्ली डीसीपी बी.के. सिंह ने बताया कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में पिंकी आनंद के घर चोरी हुई है। वहीं बीते हफ्ते भी आनंद के घर से तीसरी नेमप्लेट चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट उनके पति देवेंद्र नाथ ने दर्ज कराई थी। नाथ ने बताया कि उनके घर के तीन कमरों से चोरी हुई है और चोर 2 टीवी, बाथरूम की पानी टूटियां और शॉवर हेड्स लेकर फरार हो गए। उन्होंने आगे कहा कि यह बड़ा ही गंभीर मामला है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं लुटियंस इलाके में चोरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जून 2014 में जदयू सांसद महेंद्र प्रसाद के घर से दो कठल गायब होने का मामला सामने आया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 21, 2017 8:15 am