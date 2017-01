बंगलुरु की शर्मनाक घटना को वीडियो ने सरेआम किया

नववर्ष की पूर्व संध्या पर यहां शहर के बीच में लोगों के सामने कई महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर देशभर में आक्रोश जताए जाने के बीच मंगलवार को एक और महिला के साथ उसके घर के पास दो स्कूटर सवार लोगों ने छेड़छाड़ की और उस पर हमला किया। यह घटना सीसीटी कैमरे में कैद हो गई है। यह मामला भी गरमा गया है।

वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है कि स्कूटर पर सवार दो व्यक्ति महिला से कुछ कह रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं और वाहन खड़ा करने के लिए यू-टर्न लेते हैं। इसके बाद उसमें से एक व्यक्ति उछल कर स्कूटर से उतरता है और वहां से जाने से पहले छेड़छाड़ करता है। लेकिन पास में खड़े लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। एक आवासीय इमारत के सीसीटीवी के वीडियो फुटेज में यह घटना कैद हो गई।

फुटेज में नजर आ रहा है कि दो में से एक व्यक्ति महिला को टोकता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसे स्कूटर पर खींचना चाहता है जबकि दूसरा व्यक्ति वाहन पर बैठा रहता है। पीड़िता ने इसका विरोध किया और अपराधी से मुक्त होने के लिए अपने क्लेचर का इस्तेमाल किया। आरोपी ने उसे सड़क पर नीचे गिरा दिया। फिर दोनों घटनास्थल से फरार हो गया। इस बीच पीड़िता ने एक आरोपी को थप्पड़ भी मारा। सीसीटीवी फुटेज की घटना लेकर सामने आने वाले एक निवासी ने बताया कि यह घटना एक जनवरी देर रात करीब ढाई बजे की है और उसने पुलिस को जानकारी दे दी है। बंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रवीण सूद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है लेकिन पीड़िता ने अभी तक पुलिस में संपर्क नहीं किया है।

First Published on January 5, 2017 12:42 am