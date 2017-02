‘वैलेंटाइन डे’ पर साथ दिखे लड़का-लड़की तो करा देंगे शादी, बजरंग दल ने दी चेतावनी

आज वैलेंटाइन डे है और अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान! क्योंकि बजरंग दल के एक नेता ने चेतावनी दी है कि अगर सार्वजनिक जगहों प्रेमी जोड़े घूमते दिखाई दिए तो उनकी शादी करा दी जाएगी। हालांकि बजरंग दल ने इस बयान से किनारा कर लिया लिया है। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि उनकी ओर से किसी भी प्रेमी जोड़े को कोई परेशानी नहीं होगी। हम कानून के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करते। यदि हमारा कोई कार्यकर्ता इस तरह की गतिविधि में पाया जाता है तो उसे बजरंग दल से बाहर कर दिया जाएगा। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे मारपीट के लिए बदनाम हैं। इस दिन वो देश के अलग अलग हिस्सों में पैट्रोलिंग करते हैं और सार्वजिक जगहों पर प्रेमी जोड़ों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते हैं।

उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बजरंग दल के नेता भूपेश कुमार नायक ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई प्रेमी जोड़ा पार्क, मॉल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखा तो उनकी शादी करा दी जाएगी। भूपेश कुमार नायक ने वैलेंटाइन को भारतीय संस्कृति के विपरीत के विपरीत बताते हुए कहा कि वैलेंटाइन के नाम पर नौजवान भारतीय संस्कृति के विपरीत काम करते हैं। ये गलत है। इसके नाम पर माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हमारे कार्यकर्ता मॉल, पार्क और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे नौजवावों पर नजर रखेंगे।

भले ही भारत में वैलेंटाइन डे मनाने पर कोई रोक नहीं है लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि वैलेंटाइन डे पर किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर कोई जश्न नहीं होगा। इतना ही पाकिस्तान कोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर वैलेंटाइन डे से जुड़े किसी प्रमोशन या प्रचार, संदेश भेजने पर भी रोक लगाई गई।

पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे पर बैन; नहीं होगा किसी तरह का प्रमोशन या सेलिब्रेशन

कॉफी विद करण 5: जुड़वा भाई-बहन की तरह लड़ते हैं वरुण धवन और आलिया भट्ट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 14, 2017 10:52 am