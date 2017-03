उत्तराखंड: केंद्र सरकार ने ली नमामि गंगे योजना की सुध, 662.32 करोड़ की परियाजनाओं को दी हरी झंडी

नमामि गंगे योजना क लेकर आखिरकार केंद्र सरकार की नींद टूट ही गई। सरकार ने उत्तराखंड के लिए नमामि गंगा योजना के तहत कई परियोजनाओं के वास्ते 662.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उत्तराखंड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत कई गंदे नालों की टेपिंग से जुड़ी 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तराखंड जल निगम को इन कामों को पूरा करने का जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड के लिए कई परियोजनाओं को हरी झंड़ी दे दी है। उत्तराखंड पेयजल निगम ने नमामि गंगे परियोजना के लिए सूबे की ओर से दो हजार करोड़ की कई परियोजनाएं केंद्र सरकार को भेजी थी। इन परियाजनाओं को केंद्र सरकार ने पिछले कई महीनों से लटका रखा था। और यह स्थिति साफ नहीं हो रही थी कि इन परियाजनाओं की कार्यदायी संस्था कौन होगी। इस असमंजस की स्थिति में नमामि गंगे परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हो पाया है। जिससे गंगा की सफाई को लेकर कोई काम भी अब तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है।

गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा में गंदे नालों का गिरना लगातार जारी है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती फौरन हरिद्वार आई थीं और उन्होंने दो साल के भीतर-भीतर गंगा साफ करने का एलान किया था, लेकिन मोदी सरकार तीन साल पूरे होने को है और गंगा की हालात जस की तस है। ऐसे में उमा भारती ने गंगा स्वच्छता को लेकर जो घोषणाएं की थीं, वह सब खोखली साबित हुई हैं। हरिद्वार के संतों ने भी उमा भारती से गंगा को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह डाला कि प्रधानमंत्री ने गंगा स्वच्छता अभियान का गला घोट डाला और उमा भारती केवल नाम की मंत्री हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है।

केंद्र सरकार की नई घोषणा के बाद नमामि गंगे योजना की परियोजनाओं को लेकर तस्वीर साफ की गई है। और उत्तराखंड में जल निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। उत्तराखंड पेयजल निगम के महानिदेशक भजन सिंह का कहना है कि नमामि गंगा योजना के लिए केंद्र सरकार ने 662.32 करोड़ रुपए की उत्तराखंड की कुछ परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है। 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता खत्म होने के बाद केंद्र सरकार बजट जारी कर देगी।

अब केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना को लेकर स्थिति साफ कर दी हैं। उसने उत्तराखंड जल निगम को कार्यदायी संस्था के रुप में जिम्मेदारी सौंपी है। अब जल निगम नमामि गंगा योजना की परियोजनाओं के लिए काम करेगा। केंद्र सरकार ने नमामि गंगा के तहत जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उनमें हरिद्वार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जगजीतपुर सीवरेज शोधन संयंत्र, जगजीतपुर फेज-दो 27 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तपोवन ऋषिकेश सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उच्चीकरण, हरिद्वार सराय 14 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी है। साथ ही जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, कीर्तिनगर, ऋषिकेश लक्कड़ घाट के लिए छह एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के की क्षमता 26 एमएलडी विस्तारीकरण योजना को मंजूरी दी है। साथ ही गंदे नालों को रोक कर सीवरेज शोधन संयंत्र की मुख्य लाइन तक ले जाने के लिए नए नालों के निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही केंद्र ने राज्य में प्राकृति आपदा से निपटने के लिए 680 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। दैवीय आपदा के खतरों से निपटने के लिए इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में पुलों, भूस्खलन क्षेत्रों में सुरक्षा के उपाय के लिए जरूरी निर्माण कार्य की परियोजनाओं को भी मंंजूरी दी है।

First Published on March 9, 2017 5:28 am