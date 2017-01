हरीश रावत का आज जंतर मंतर पर धरना

मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तरकाशी के भागीरथी मास्टर जोनल प्लान को खारिज किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पांच जनवरी को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे। इसी के साथ उत्तराखंड में धरने को लेकर सियासत तेज हो गई है। हरीश रावत बुधवार को देहरादून से दिल्ली के लिए चले। रावत ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार के मुखिया होने के नाते वह राज्य के साथ हो रहे अन्याय की तरफ पूरे देश का ध्यान दिलाने के लिए धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार बार-बार उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध कर रही है।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रावत के धरने का समर्थन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने एलान किया कि उत्तराखंड से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी तादाद में दिल्ली में रावत के धरने में शामिल होंगे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने रावत के धरने की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि रावत को उपवास या धरना देने के बजाय राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। रावत एक ओर राज्य के विकास की बात करते हैं वहीं उनकी सरकार अपराधियों पर मेहरबान है और उन्हें जेल से पेरोल पर रिहा कर रही है ताकि राज्य में अपराधियों का विधानसभा चुनाव में खौफ पैदा किया जा सके। भट्ट ने कहा कि रावत की झूठ की हांडी अब आग में जलकर राख हो चुकी है। उनकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। उनके राज में उत्तराखंड आर्थिक तौर पर खोखला हो गया है। प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। इसीलिए रावत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाटकबाजी कर रहे हैं।

उधर, मातृ सदन मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमलावर हो गया है। उसने हरीश रावत के पांच जनवरी को प्रस्तावित सत्याग्रह पर सवाल उठाए हैं। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि इस मामले में वह सोनिया-राहुल गांधी को चिट्ठी भेजकर बताएंगे कि जलविद्युत परियोजनाएं बंद करने का फैसला केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार में लिया गया था। रावत खुद उस समय सरकार में मंत्री थे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें क्यों दिक्कत महसूस होने लगी है। उनका कहना है कि जोनल मास्टर प्लान को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसके लागू होने पर लोग अपना घर नहीं बना पाएंगे।

First Published on January 5, 2017 1:10 am