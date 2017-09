महामना एक्सप्रेस: सफर के पहले दिन ही यात्री उड़ा ले गये नल, कारपेट और शीशे, पीएम ने दिखाई थी हरी झंडी

इंडियन रेलवे के वीआईपी ट्रेनों में शुमार वाराणसी-वडोदरा महामना एक्सप्रेस अपने सफर के पहले दिन ही भारतीय मानसिकता से रु-बरु हुई। रविवार को जब ट्रेन वाराणसी से वडोदरा लौटी तो यार्ड के अधिकारी ये देखकर हैरान थे कि जनरल कोच के तीन शौचालयों के नल गायब थे। ट्रेन में लगाये गये चार हैंड शॉवर्स, और दो कारेपट भी अपनी जगह से गायब थे। इसके अलावा ट्रेन के टॉयलेट और सीटों की हालत बेहद खराब हो गई थी। इस नयी ट्रेन के सीट पर स्क्रैच लगा हुआ था और कोच के शीशे लगभग टूटे हुए थे। शुक्रवार (22 सिंतबर) को पीएम नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। रेलवे अधिकारियों को इस बावत कोई जानकारी नहीं है कि ट्रेन की ऐसी हालत किसने की? लेकिन उनका मानना है कि इन घटनाओं के लिए ट्रेन के पैसेंजर जिम्मेदार हैं।

Taps stolen

Carpet stolen

Mirrors broken

Seats scratched This is status of the Mahamana Express, within 2 days of its first run. Shameful! — गीतिका (@ggiittiikkaa) September 26, 2017

Don’t blame govt/Babus. Taps/ carpets go missing non first day of launch from Mahamana Express. Each one look into- have you been corrupt? — sanjiva (@sanjivamehta) September 26, 2017

बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी का स्वच्छता अभियान पर काफी जोर है। पीएम मोदी ट्रेनों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने पर जोर देते हैं। रेल मंत्रालय उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगा है। लेकिन ऐसा लगता है रेल यात्री पीएम की अपील को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इंडियाटाइम्स डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी रविन्दर भास्कर ने कहा कि रेलवे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बेहद शर्मनाक और दुखदायी है कि कुछ लफंगे किस्म के यात्री ट्रेनों में भी चोरी करते हैं और नल और शॉवर्स जैसी चीजों पर भी हाथ साफ कर जाते हैं। रेलवे के मुताबिक सफर के बाद कोच की हालत भी काफी गंदी थी।

Dunno if Mahamana Express had CCTVs. If yes, those who defaced it, should be caught and punished. Wahiyat people don’t deserve good services — गीतिका (@ggiittiikkaa) September 26, 2017

महामना एक्सप्रेस भारतीय रेल को एक नया और साफ सुथरा चेहरा देने के मकसद से लॉन्च किया गया था। इस ट्रेन का नामकरण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है। इससे पहले मई में लॉन्च हुए तेजस एक्सप्रेस में भी यात्रियों ने ऐसी ही हरकतें की थी और मुंबई गोवा तेजस सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कई हेडफोन्स चुरा लिये थे। और एलईडी स्क्रीन को भी तोड़ दिया था।

