BHU छात्रा से छेड़छाड़: घटना के बाद वीसी गिरीश त्रिपाठी ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की छात्रा से छेड़छाड़ के दो दिन बाद आज (24 सितंबर) यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गिरीश चन्द्र त्रिपाठी ने मीडिया को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि बाहर के लड़कों ने आकर यूनिवर्सिटी में हंगामा किया। पीड़ित छात्रा को बीएचयू से कोई शिकायत नहीं है। हम कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा भी किया है। हिंसा के बाद बीएचयू को दो अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फेंस में वीसी ने आरोपियों को खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षाकर्मियों द्वारा छात्र-छात्राओं से मारपीट पर अपना बयान नहीं दिया। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से एक दिन पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में गुरुवार (21 सितंबर) को एक छात्रा से छेड़छाड़ के बाद से यहां छात्राओं में जबरदस्त आक्रोश है। आरोप है कि गुरुवार शाम छह बजे तीन युवाओं ने छात्रा से छेड़छाड़ और उत्पीड़न किया। पीड़िता की पहचान फाइन आर्ट्स प्रथम वर्ष की छात्रा के रूप में की गई थी। घटना के बाद छात्र-छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन जब विरोध-प्रदर्शन का असर नहीं हुआ तो छात्र वीसी के लॉज पहुंचे।

मगर बीती रात विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। इससे बीएचयू परिसर जंग का मैदान बन गया। इस दौरान हवाई फायरिंग व आंसू गैस के गोले दागने के बाद हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने पथराव भी किया। घटना में दरोगा सहित दर्जनों छात्र घायल हुए हैं। ये जानकारी दैनिक जागरण के हवाले से है। वहीं सोशल मीडिया में कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। कुछ छात्राओं के सिर और पैर पर पट्टी भी बंधी है। वीडियो में एक छात्रा कहती नजर आ रही हैं कि फोर्स ने उन्हें बेरहमी से पीटा। हमें पैरों से भी कुचला गया। वहीं एक अन्य वीडियो में सुरक्षाकर्मी छात्राओं को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी तनाव के बाद यूनिवर्सिटी को 2 अक्टूबर तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।

An unfortunate incident took place with one of our students;we’re committed to stringent action & did so too :BHU VC Girish Chandra Tripathi pic.twitter.com/H1LigHtBpg

