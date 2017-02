उत्तर प्रदेश चुनाव 2017: रायबरेली में राहुली गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा की चुनावी रैली

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुक्रवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह बहुत बड़ा दिन है जब दोनों बहन-भाई एक साथ विधानसभा चुनावों के लिए कांगेस के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इन चुनावों में प्रियंका की यह पहली रैली है जब वह कांग्रेस के लिए प्रचार करने जा रही हैं। बाकी चुनावों में जैसा देखा गया है कि लोगों के साथ प्रियंका का काफी लगाव है और लोगों को इक्ट्ठा करने में वह समर्थ हैं। कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय सिर्फ प्रियंका को देते हैं कि वह चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई अधिकारिक स्थान न होने के बावजूद कई लोग चाहते हैं कि प्रियंका कांग्रेस के चुनावी अभियान का हिस्सा बने इसलिए प्रियंका गाधी खुद को अपने गढ़ अमेठी और रायबरेली तक सीमित रखती हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार करती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में प्रियंका ने काफी अहम भूमिका निभाई है।

कांगेस पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समाजवादी के साथ गठबंधन होने के बाद प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ अमेठी और रायबरेली की सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी की। इन दोनों पार्टियों के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में अमेठी और रायबरेली से पांच-पांच सीटों का बंटवारा किया गया है। वहीं बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हंसी में कहा कि इस चुनावी अभियान में प्रियंका गैर-उपस्थित हैं। वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचार प्रियंका ने कहा कि वह कोशिश करती हैं कि वह ऐसे लोगों के सवालों का जवाब न दें जो कि कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करती।

इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रियंका अमेठी और रायबरेली में अपने 10 प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। पार्टी ने बताया कि हो सकता है कि वह इस रैली के दौरान अपने गंठबंधन की पार्टी सपा के प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करें लेकिन यह सब प्रियंका पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि अमेठी में 27 फरवरी को मतदान किए जाएंगे और रायबरेली में 23 फरवरी को मतदान किए जाएंगे। वहीं तबियत खराब होने के कारण सोनिया गांधी अभी चुनावों का हिस्सा नहीं बन पा रही हैं लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 20 फरवरी को सोनिया गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी।

First Published on February 17, 2017 9:38 am