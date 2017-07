कांग्रेस नेता ने दिया तीन तलाक़, पंचायत ने घर से निकाला

प्रतीकात्मक फोटो। (Source: एक्सप्रेस ग्राफिक्स, C R Sasikumar)

उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में एक कांग्रेसी नेता को पत्नी को तीन तलाक देने पर पंचायत ने घर से निकाल दिया है। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक गृह क्लेश के चलते कांग्रेसी नेता ने अपनी पत्नी से 30 साल की शादी, तीन तलाक देकर खत्म कर दी। इसके विरोध में पंचायत ने उन्हें बेघर कर दिया है। साथ ही पंचायत ने पत्नी और बच्चों के लिए एक लाख रुपये देने का फैसला किया है। पंचायत के फैसले के बाद बेघर हुए कांग्रेसी नेता अब अपनी दुकान में बने पार्टी कार्यालय में रह रहे हैं। तलाकशुदा दंपती के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और दो लड़की हैं। तलाक दिए जाने के बाद तीनों बच्चों ने अपनी मां के साथ रहने का फैसला किया है। दादरी में रहने वाले कांग्रेसी नेता एक स्क्रैप कारोबारी हैं। पार्टी में वह जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं।

खबर के मुताबिक कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता की पत्नी का सास से झगड़ा हो गया था और इसी के बाद ही नेता ने पत्नी को तलाक दे दिया। दोनों की शादी ककोड़ इलाके में हुई थी। तलाक दिए जाने की जानकारी महिला ने अपने परिवार को दी। इसके बाद परिवार के दखल देने पर महिला के ससुराल में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में शामिल पंचों ने नेताजी के खिलाफ फैसला दिया। खबर के मुताबिक पंचायत ने पहले तो कारोबारी नेता को समझाने की कोशिश की। दो बार सुलह कराने के लिए बिरादरी वालों ने भी पंचायत में बैठक की मगर कांग्रेसी नेता तलाक देने की जिद पर अड़े रहे। खबर के मुताबिक पंचायत में हाथापाई भी हुई। वहीं पंचायत के फैसले के बाद तीनों बच्चों से उनकी राय भी पूछी, जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ रहने की बात कही।

बता दें इससे पहले भी तीन तलाक देने वालों के खिलाफ पंचायत कड़े फैसले ले चुकी हैं। बीते महीने संभल जिले में एक 45 वर्षीय शख्स के तीन तलाक देने पर पंचायत ने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। रईस ने रेहाना से झगड़े के बाद एक बार में ही तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 10:03 am