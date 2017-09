यूपी: छेड़छाड़ का विरोध किया तो धारदार हथियार से छात्रा पर हमला, गंभीर हालत में भर्ती

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दुकानदार ने एमए की छात्रा को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्रा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल यहां गोकर्णनाथ क्षेत्र में रहने वाली छात्रा कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए घर से निकली थीं। इस दौरान मोहम्मदी बाइपस के करीब विकास चौराहे पर दुकान पर बैठे आरोपी अंशू दीक्षित ने धारदार शीशे से छात्रा हम हमला कर दिया। शीशे से एक के बाद एक कई वार किए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने छात्रा का बयान दर्ज कर लिया है। मामला एकतरफा प्यार का बताया जा रहा है।

वहीं मामले में पीड़िता की मां ने बताया, ‘मेरी बेटी प्रोजेक्ट के काम से घर से बाहर निकली तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। बेटी बात नहीं करती इसलिए उसने शीशा निकालकर उसे मार दिया। हालांकि मां कहना है कि इससे पहले उन्हें कभी इस बात की जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ पिता का कहना है कि उन्हें फोन कर बताया गया था कि बेटी एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद में सीधे यहां चले आए। परिजनों ने इंसाफ की मांग की है।

MA student repeatedly stabbed outside her college by eve teaser for resisting his advances in Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh pic.twitter.com/ItY3vYv5uF

— TIMES NOW (@TimesNow) September 24, 2017