यूपी: चार लोगों ने घर में घुसकर की गैंगरेप की कोशिश, विरोध किया तो काट लिया लड़की का कान

उत्तरप्रदेश में रेप का विरोध करने पर एक लड़की का कान काट लेने का मामला सामने आया है। यह घटना राज्य के बागपत की है। 4 जनवरी को चार लोग एक लड़की के घर में घुसे और वहां पर उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने एएनआई से कहा कि रेप की कोई कोशिश नहीं की गई और इस शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है।

सांसद सिंह ने कहा, ‘मैंने खुद एसपी से इस मामले में बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि घटना 31 दिसंबर की सुबह की है। यह घटना दो पड़ोसियों के बीच की है। अगर कई दिनों के बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है।’

First Published on January 6, 2017 10:59 am