योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए नमाजी टोपी पहन, तिलक लगाकर मुस्लिम शख्स पहुंचा मां काली के दरबार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे कल (11 मार्च को) आ रहे हैं। इस बीच गोरखपुर में गुरुवार को अनूठा नजारा देखने को मिला। एक मुस्लिम शख्स नमाजी टोपी पहने, माथे पर लाल टीका लगाए, पूजा-अर्चना के लिए सिद्ध पीठ मां काली के मंदिर जा पहुंचा। इस शख्स को देखकर मंदिर में पूजा कर रहे लोग दंग रह गए। जब लोगों ने उससे सवाल किया तो उसने कहा कि वह बीजेपी के फायरब्रांड योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया है। यह व्यक्ति बीजेपी अलपसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता है जिसने मुस्लिम होते हुए आदित्यनाथ की जीत के लिए मां काली से मनोकामना मांगी है। अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के अलावा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं भी योगी आदित्यनाथ के लिए मंदिर में पूजा करने पहुंची थीं। सभी कार्यकर्ताओं ने मां काली से प्रार्थना की कि बीजेपी प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जीते और योगी आदित्यनाथ सीएम बनें।

आपको बता दें कि सभी पांच राज्यों की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी की विपक्षी पार्टियों में खलबली मचने लगी है और मतदान नतीजे आने से पहले ही आरोप-प्रत्यारोप का काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेतृत्व तो इन सभी राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अगर एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को वास्तविक नतीजों के आस पास माना जाए तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि क्या नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश की जनता का समर्थन मिला है, और लोगों ने नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों को नकार दिया है।

विपक्ष खासकर कांग्रेस ने कहा था कि नोटबंदी के प्रधानमंत्री के फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इससे करप्शन के मोर्चे पर देश को कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन जहां तक एग्जिट पोल के आंकड़े का सवाल है इनका संकेत साफ इस ओर है कि देश की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक कहे जाने वाले इस फैसले को हाथों हाथ लिया है, और इसके समर्थन में अपना मत मोदी सरकार को दिया है।

First Published on March 10, 2017 11:05 am