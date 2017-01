वृंदावन: आश्रम में महंत सहित दो के शव मिले

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में वृंदावन के एक आश्रम में एक वकील का शव मिलने, आश्रम के महंत का शव फंदे से लटका मिलने और उसी आश्रम के एक छात्र की गुमशुदगी की खबर से सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि वृंदावन के गोधूलिपुरम स्थित श्रीमोहन संन्यास आश्रम में एक वकील की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। इसके बाद वहां महंत का शव भी फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने बताया कि आश्रम में संस्कृत पढ़ने वाले अलीगढ़ निवासी छात्र पीयूष का भाई अखिलेश उससे मिलने पहुंचा। पीयूष के सब्जी लेने जाने की जानकारी दी गई, लेकिन एक घंटे बाद भी जब वह दोबारा आश्रम पहुंचा तो महंत ने उसे फिर यह कह कर रोक दिया कि पीयूष अभी नहीं आया है। इस पर अखिलेश ने अनहोनी की आशंका में पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। लेकिन दोपहर बाद जब पास ही रहने वाले एक वकील प्रभाष गौतम (55) की पत्नी ने अपने पति के भी गायब होने की खबर दी।

इस पर पुलिस आश्रम की तलाशी लेने पहुंची तो देखा कि महंत राजेंद्रानंद खुद एक कमरे में फंदे से लटके हुए थे। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। दूसरे कमरे में प्रभाष गौतम का रक्तरंजित शव पड़ा था। छात्र पीयूष गायब था। एसएसपी मोहित गुप्ता और एसपी (सिटी) अशोक कुमार सिंह ने आश्रम पहुंच कर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के साथ छात्र की तलाश को टीम बना दी हैं। वृंदावन के कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह मलिक ने बताया कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जिनके सहारे यह मामला जल्द ही खुल जाएगा और दोनों मौतों के कारणों का खुलासा हो जाएगा।

First Published on January 19, 2017 2:27 am