मथुरा में दो पुलिसकर्मियों पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, किराए पर रहती थे पुलिसकर्मी

उत्तर प्रदेश के मथुरा में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां सूबे के मथुरा में दो पुलिसकर्मियों पर नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी पीड़िता के मकान में किराए पर रहते थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले बीते सप्ताह भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां पीड़िता के पड़ोसी पर बलात्कार का आरोप लगा था। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला बिलाल ने तब बच्ची (11) से बलात्कार किया जब वो घर में अकेली थी। मामले में पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फरार बिलाल की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि यूपी के ही सीतापुर में पुलिस ने एक स्वयंभू बाबा को लड़की (21) से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबा लड़की को कैद में रख पिछले आठ महीनों से बलात्कार कर रहा था।

पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। स्वयंभू बाबा की पहचान सियाराम दास (60) के रूप में की गई है। सियाराम दास डिग्री कॉलेज सहित कई शैक्षणिक संस्थान चलाता है। खबर है कि बाबा की लखनऊ, बाराबंकी, आगरा और हाथरस में प्रोपर्टी भी है। मामले में पीड़िता का कहना है कि दूर के रिश्तेदार अनोखे और दो अन्य लोगों ने इंटर कॉलेज के मैनेजर के जरिए उसे बाबा को बेच दिया था। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसके रिश्तेदार ने पैसे के बदले में उसे बेच दिया था। जिसके बाद बाबा के एक अनुयानी से पीड़िता पर नजर रखने के लिए कहा गया था।

मामले में पीड़िता ने बताया, ‘मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया। अनजान लोग भी मेरा शोषण करते थे।’ घटना तब सामने आई जब पीड़िता ने बीती सोमवार रात पुलिस को फोन कर जानकारी दी थी। सूचना मिलने बाद मिशरिख पुलिस स्टेशन एसएचओ अशोक कुमार सिंह द्वारा एक टीम का गठन किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को आगरा से गिरफ्तार किया। मामले की पूरी रिपोर्ट जिला न्यायधीश को सौंप दी गई है। वहीं बाबा की अवैध संपत्ति की पड़ताल के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

