एक दशक से नाकाम हो रही हैं सपा-कांग्रेस गठबंधन की कोशिशें

क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरह का कोई गठबंधन हो पाएगा? क्या क्षेत्रीय दल के सहारे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उखड़ चुकी अपनी जड़ों को गहरे तक सियासी जमीन में धंसा पाने में कामयाब होगी? क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह की सरकार को बिना शर्त समर्थन देने के अपमान को भुला पाएंगे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर ये वे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल न ही समाजवादी पार्टी के पास है और न ही कांग्रेस के पास।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दिली ख्वाहिश है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव का सामना अपनी सरकार के विकास कार्यों के साथ कांग्रेस का हाथ पकड़ कर करें। इस ख्वाहिश का सार्वजनिक तौर पर कई मर्तबा अखिलेश इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन न ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस का हाथ थामने की अखिलेश की ख्वाहिश को खास तवज्जो दी है और न ही पार्टी के अन्य किसी वरिष्ठ नेता ने। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सूत्र बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने किसी भी राजनैतिक दल के साथ गठबंधन न करने की बात कर यह साफ कर दिया है कि वे अखिलेश यादव के गठबंधन के गणित से इत्तेफाक नहीं रखते। मुलायम किसी भी हाल में कांग्रेस के दस सालों के शासनकाल के आक्रोष के ताप से समाजवादी पार्टी को दूर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि केंद्र में मनमनोहन सिंह की सरकार को बिना शर्त दस सालों तक समर्थन देने के बावजूद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया।

अचानक अखिलेश यादव के मन में पनपे कांग्रेस प्रेम के बाबत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार कहते हैं, ‘कांग्रेस का हाथ थामने के पीछे अखिलेश यादव की बड़ी स्पष्ट रणनीति है। कांग्रेस का हाथ पकड़ कर अखिलेश उत्तर प्रदेश की 147 मुसलिम बहुल विधानसभा सीटों को साधे रखना चाहते हैं। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का पारंपरिक माना जाने वाला मुसलमान वोट बैंक हार-जीत का फैसला करता है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जिस तरह उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से डेढ़ सौ से अधिक पर मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया है, उससे समाजवादी खेमा सकते में है। सपाई खेमा अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाए रखने के लिए हर वो मुकम्मल कोशिश करने में जुटा है, जिससे वह मतदाताओं की इस बिरादरी को सपा के झंडे तले एकजुट करने में कामयाब हो सके। यही वजह है कि वह कांग्रेस का दामन थामने की कोशिश में है।

कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनाव के पहले भी गठबंधन करने की कोशिश की थी। लेकिन वह नाकाम रही। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के सहारे सपा को अपनी चुनावी नैया पार लगने की आस बंधी थी लेकिन ऐन वक्त पर गठबंधन नहीं हो सका। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की लेकिन ऐन चुनाव के पहले गठबंधन की जगह अखिलेश और राहुल गांधी के बीच चले दिलचस्प वाक युद्ध ने ले ली। ऐसे में कांग्रेस के साथ 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व गठबन्धन की संभावनाएं कितना आकार ले पाएंगी? इस पर भरोसा कम और संदेह अधिक है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की अखिलेश यादव की ख्वाहिश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, ‘राजनीति में किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए यदि कांग्रेस की किसी भी दल को आवश्यकता होगी, तो कांग्रेस उसके लिए तैयार है।’

First Published on December 24, 2016 1:27 am