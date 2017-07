योगी आदित्य नाथ का रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर निशाना, कहा- आज लोगों को अपने बच्चों का नाम “गायत्री” रखने में शर्मिंदगी महसूस होती है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर तंज करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। गायत्री के नाम पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, “आज कोई भी शख्स अपने बच्चों का नाम गायत्री रखने में शर्मिंदगी महसूस करता है।” योगी आदित्य नाथ ने विधानसभा में बजट सेशन में चर्चा के दौरान यह बात कही। साथ ही योगी आदित्य नाथ ने कहा कि सरकार ने राज्य में ई-टेंडरिंग (e-tendering) व्यवस्था लाने की तैयारी की है। सीएम ने ई-टेंडरिंग की बात के जरिए अखिलेश सरकार के कार्यकाल में प्रजापति के खान मंत्री रहते हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर निशाना साधा। सीएम ने आगे कहा, “जो लोग रेत, कंकड़ या निर्माण कार्य से जुड़े किसी भी मटीरि‍यल के गैर-कानूनी काम में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका बचना नामुमकिन है।”

गौरतलब है बीते मार्च महीने में जौनपुर में एक चुनावी सभा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाजवादी पार्टी के विवादित नेता गायत्री प्रजापति पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था, “हमारे देश में कोई भी अच्छा काम करने से पहले लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन गायत्री प्रजापति मंत्रा का उच्चारण करती है।” गायत्री प्रजापति पर रेप के मामले में विशेष POCSO कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। गैंगरेप के इस मामले में प्रजापति के अलावा और 6 अन्य लोग भी आरोपी हैं। चित्रकूट की एक महिला का आरोप है कि प्रजापति और अन्य आरोपियों ने उसके साथ कई बार रेप किया था और उसकी बेटी का रेप करने की भी कोशिश की थी।

First Published on July 20, 2017 11:52 am