आठ महीने के बच्चे को छोड़कर भागी महिला प्रेमी संग रहने पर अड़ी

सेक्टर-22 में रहने वाली एक महिला अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ मुंबई भाग गई है। महिला के पति ने थाना सेक्टर-24 पुलिस से प्रेमी की शिकायत की है। वहीं, प्रेमी ने भंगेल में रहने वाले अपने जीजा को फोन पर यह जानकारी दी। जीजा ने उसे वापस नोएडा लौट आने को कहा। सोमवार को आरोपी महिला को लेकर नोएडा वापस आ गया, जहां पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। हालांकि पति समेत परिजनों के समझाने पर भी महिला प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस ने अदालत में महिला का बयान दर्ज कराने को कहा है। जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से नेपाल का रहने वाला पीड़ित युवक अपनी पत्नी और 8 महीने के बच्चे के साथ सेक्टर-22 में रहता है। इसी सेक्टर की एक दुकान पर भंगेल का रहने वाले प्रेम नाम का युवक काम करता है। युवक की पत्नी और प्रेम के बीच नजदीकी थी। पीड़ित पति के मुताबिक, 27 जनवरी को प्रेम उसकी पत्नी को लेकर मुंबई भाग गया।अपने जीजा के फोन करने पर वह लौटा है। हालांकि महिला अभी भी प्रेम के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी है।

कॉफी विद करण - टाइगर श्रॉफ को श्रद्धा कपूर और जैकी श्रॉफ को माधुरी दीक्षित पर है क्रश

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 31, 2017 2:24 am