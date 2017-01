नोए़डा: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, अपार्टमेंट में इंजीनियर की संदिग्ध मौत

सेक्टर- 9 इलाके में बुधवार सुबह युवक का शव पेड़ से लटका मिला। वहीं, सेक्टर-77 की एक बहुमंजिला इमारत में इंजीनियर का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी है। पेड़ से लटके शव के मामले पर पुलिस ने गला दबाकर हत्या करने और फिर शव को लटकाने की संभावना जताई है। अलबत्ता अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं, सेक्टर-77 में मृतक मिले इंजीनियर के पोस्टमार्टम में हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। डाक्टरों ने विसरा सुरक्षित रखा है। पुलिस के मुताबिक, अभी तक परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सेक्टर- 9 में बुधवार सुबह पार्क में टहलने आए लोगों को पेड़ पर एक युवक का शव लटका दिखा दिया। सूचना मिलने पर पहुंची थाना सेक्टर-20 पुलिस ने शव को नीचे उतारा। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या किए जाने से इनकार नहीं किया है। पार्क में टलहने आए और सेक्टर-9 निवासी अभिषेक ने सबसे पहले शव को देखकर शोर मचाया। काफी भीड़ इकट्ठा होने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और कपड़ों की तलाशी ली। अलबत्ता कपड़ों में कोई ऐसा दस्तावेज या कागज नहीं मिला, जिससे उसके नाम-पते की जानकारी मिल सके। आसपास के लोगों से पहचान कराने पर भी शिनाख्त नहीं हो सकी। थाना सेक्टर- 20 के इंस्पेक्टर अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलबत्ता शव को लटकाने से गला दबाकर हत्या करने की आशंका भी जताई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वजह पता चलने का दावा किया है।

आर्म्स एक्ट में बरी हुए सलमान खान ने फैन्स का किया शुक्रिया अदा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 2:39 am