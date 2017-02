3700 करोड़ का ‘लाइक’ घोटाला: 7 नहीं 12 लाख हो सकते हैं पीड़ित!

सोशल पोर्टल पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए 3700 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हुए लोगों की संख्या करीब 12 लाख हो सकती है। इसके अलावा 8 नवंबर, 2016 से लागू हुई नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए के कालेधन को सफेद करने में फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। आरोपी अनुभव मित्तल की कई राजनेताओं और कारोबारियों से नजदीकियां थीं। नोटबंदी के दौरान उनके कालधन को सफेद करने के धंधे की जांच में एजंसियां जुट गई हैं। पार्टियों के शौकीन अनुभव मित्तल के साथ सनी लियोनी और अमिषा पटेल की फोटो एसटीएफ को मिली है। एसटीएफ सूत्र मान रहे हैं जांच बढ़ने पर सनी लियोनी से भी पूछताछ की जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के नोएडा गाजियाबाद, कानपुर आदि में डाले गए छापों में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। जिनमें अनुभव की कंपनी के प्रचार में सरकारी संस्थानों के अलावा बड़ी निजी कंपनियों को भी ग्राहक दिखाया गया है। सरकारी और बड़ी निजी कंपनियों के जरिए ही अनुभव ने लोगों को भरोसे में लिया था। जिन सरकारी और निजी कंपनियों के नाम को प्रचार में अनुभव की कंपनी ने इस्तेमाल किया है, प्रवर्तन निदेशालय और यूपी एसटीएफ उनसे भी पूछताछ कर सकती है।

माना जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ धनशोधन मामला (मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून) दर्ज होने के बाद ईडी आरोपियों से अगले एक दो दिनों में पूछताछ करेगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि लुभावने वायदे कर लोगों से जुटाए करोड़ों-अरबों रुपए को अनुभव ने कई नामी-बेनामी संपत्तियों में निवेश किया है। ऐसी संपत्तियों को ईडी खंगाल रही है। ताकि उन्हें जब्त कर निवेशकों की रकम लौटाने की व्यवस्था की जा सके। कंपनी के 10 बैंकों में खुले खातों की भी जांच आयकर विभाग कर रहा है। अनुभव मित्तल की सेक्टर- 63 के एफ ब्लॉक में कंपनी थी। जहां से एब्लेज इंफो सॉल्यूशंस, सोशल ट्रेड इंडिया, थ्री डब्लू डिजिटल और इंटमार्ट इंडिया के नाम से बनाई चार अलग कंपनियों के जरिए लोगों से जमा होने वाली रकम की हेराफेरी करता था। जांच एजंसियों ने बैंकों से इन कंपनियों के नाम से खुले खातों में हुए लेन-देन का पूरा ब्योरा तलब किया है। इन ब्योरों के जरिए यह पता चलेगा कि अनुभव ने लोगों से मिली रकम को कहां-कहां खपाया है। नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद करने के मामले में भी अनुभव मित्तल की कंपनियां फंस रही हैं। अलबत्ता कंपनी में अलग- अलग लोगों के नाम से रोजाना खुलने वाले खातों से रकम जमा होने के चलते पूरी गुत्थी सुलझाना मुश्किल होगा। उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी को यूपी एसटीएफ ने अनुभव मित्तल की सेक्टर- 63 स्थित कंपनी पर डाला डालकर 7 लाख लोगों से 3700 करोड़ रुपए की आॅनलाइन ठगी के मामले का पर्दाफाश किया था।

First Published on February 8, 2017 3:18 am