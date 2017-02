लड़की के साथ आपत्तिजनक हाल में पकड़ाया तो पंचायत में मारे गए पांच जूते, इलाकाबदर भी किया, पुलिस अनजान

उत्तर प्रदेश में जेवर इलाके के जहांगीरपुर कस्बे में पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए एक युवक को पांच जूते मारने का निर्देश दिया। युवक को ये जूते इसलिए मारे गए क्योंकि वह कस्बे की ही रहने वाली एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया गया था। इसके बाद युवक को जूते मारकर कस्बे से निकाल दिया गया। जब इसके बारे में पुलिस से पूछा गया तो पुलिस इस मामले से अंजान थी। पुलिस का कहना था कि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करके उनपर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को देखकर लगता है कि अगर प्यार करना है तो इसकी सजा पाने के लिए भी तैयार रहना होगा।

मिली जानकारी के अनुसार यह लड़का कस्बे की ही रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था और शनिवार को उससे मिलने के लिए उसके घर गया था। जिस समय वह लडकी से मिलने के लिए गया था उस समय उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। थोड़े समय के बाद लड़की के परिवार की एक महिला घर पहुंच गई और उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पाया। यह देखने के बाद महिला ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद लोगों ने लड़के की जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद लड़की के परिवारवालों ने लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया कि इसी बीच इस मामले की खबर पंचायत को जा पहुंची। पंचायत ने दोनों के परिवारवालों को बुलवाया और पूरे मामला सुनने के बाद लड़के को पांच जूते मारने की सजा सुनाई। लड़के को जूते मारने के बाद उसे कस्बे से भी निकाल दिया गया। आपको बता दें कि यह लड़का खुर्जा का रहने वाला है और यह जहांगीरपुर में अपने चाचा के यहां रह रहा था।

इस मामले में जब पुलिस से बात की गई तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। एसओ अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी भी पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हम जांच कर रहे है और जांच में अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उन्हें सजा दी जाएगी।

देखिए वीडियो - उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017: किसके बीच है मुकाबला, कौन रहा है विजेता जानिये

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 10:03 am