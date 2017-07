नोएडा: नौकरानी को बनाया बंधक, लोगों ने मचाया उत्पात

नोएडा सेक्टर- 78 की महागुन मॉर्डेन सोसायटी के निवासियों की बुधवार सुबह चार घंटों तक सांसें थमी रहीं। यहां रहने वालों ने फ्लैटों के दरवाजे बंद कर खुद ही कैद कर लिया था। सोसायटी के बाहर खड़े सैकड़ों लोगों की भीषण पत्थरबाजी के चलते ये हालात पैदा हुए। पत्थरबाजी के कारण पुलिस और पीसीआर को भी पीछे हटना पड़ा। आरोप है कि सोसायटी के कुछ लोगों ने काम करने वाली एक नौकरानी को बंधक बनाकर रखा था। नौकरानी के बंगलादेशी होने की बात बताई गई है। नौकरानी के परिजन अपने साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेकर सोसायटी पहुंचे। वहां महिलाओं और पुरुषों ने तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाने के कई घंटों बाद लोगों की आवाजाही शुरू हो सकी।

सोसायटी के टॉवर-5 के भूतल स्थित फ्लैट 012 में मितुल सेठी अपनी पत्नी हर्षू व 3 साल के बच्चे के साथ किराए पर रहते हैं। मर्चेंट नेवी में कैप्टन रह चुके मितुल फिलहाल अपना कारोबार कर रहे हैं। उनकी पत्नी स्कूल में अध्यापिका हैं। उनके यहां पश्चिम बंगाल निवासी अब्दुल सत्तार की पत्नी जोहरा बीबी नौकरानी के रूप में काम करती थी। परिवार ने जोहरा पर चोरी करने का आरोप लगाया था जिसमें मितुल की जेब से 17 हजार रुपए चोरी हो गए थे। मितुल की पत्नी को जोहरा पर चोरी का शक था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जोहरा पर चोरी का शक जताया था। मंगलवार को उन्होंने जोहरा को फ्लैट से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जोहरा दूसरे टावर में रहने वाली रमीला सिंह के यहां पहुंची। तबीयत खराब बताने पर रमीला ने उसे अपने यहां रुकने को कह दिया। हालांकि रमीला को जोहरा की चोरी वाली हरकत की जानकारी नहीं थी। जोहरा पहले रमीला के यहां काम करती थी। आरोप है कि जोहरा जब अपने घर नहीं पहुंची तो उसका पति सत्तार उसे ढूंढ़ता हुआ सोसायटी पहुंचा। वहां पत्नी का पता नहीं चलने पर वह थाना सेक्टर- 49 पहुंचा। उसने पुलिस से पत्नी को ढूंढ़ने में मदद मांगी।

सुबह 6 बजे सोसायटी के निकास द्वार पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची। भीड़ को देखकर सुरक्षाकर्मियों ने गेट बंद कर दिए। भीड़ ने जोहरा के बारे में पूछा तो सिक्योरिटी प्रबंधक कौशल शर्मा ने उसके रात में चले जाने की जानकारी दी। लोगों की भीड़ और जोहरा को लेकर हुई बातचीत का पूरा वाकया सोसायटी के गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसी दौरान सुरक्षाकर्मी सुभाष को जोहरा के रमीला के फ्लैट पर होने के बारे में किसी ने बताया। अचानक भीड़ में किसी ने जोहरा को बंधक बनाए जाने की सूचना फैला दी। इससे नाराज होकर भीड़ सोसायटी के गेट की चेन को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। भीड़ ने सीधे मितुल के फ्लैट पर धावा बोला। तोड़फोड़ के दौरान वहां मौजूद दो पीसीआर सवार पुलिसकर्मियों ने परिवार को फ्लैट से बाहर खुले मैदान में अपनी निगरानी में रखा। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस की मदद से अंदर घुसे लोगों को बाहर खदेड़ दिया। सूचना मिलने पर सोसायटी में मौजूद सभी 20 सुरक्षाकर्मी लाठी-डंडे लेकर गेट पर पहुंचे और अंदर आए लोगों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। इस पर गुस्साई भीड़ ने गेट के बाहर पहुंचने पर पत्थरों से सुरक्षाकर्मियों पर हमला शुरू कर दिया। जवाब में सुरक्षाकर्मियों और सोसायटी के निवासियों ने भी पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी से सोसायटी के कई फ्लैटों के शीशे टूट गए। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने पर हंगामा शांत हुआ। पुलिस ने नौकरानी को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि नौकरानी बेसुध थी। हालांकि सोसायटी के सुरक्षा कर्मी के हवा में गोलीबारी करने पर भीड़ के उग्र होने का आरोप लगाया गया है।

एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जोहरा ने आरोप लगाया कि उसकी मालकिन ने अन्य लोगों की सहायता से पूरी रात बंधक बनाकर रखा। नौकरानी के पति ने मंगलवार रात को इस बात की सूचना पुलिस को दी थी। अलबत्ता पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि नौकरानी वहां पर नहीं है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सोसायटी के लोगों ने अब्दुल सत्तार सहित सैकड़ों लोगों पर पथराव और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। दोनों मामलों में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली महिला आयोग का दखल

आयोग ने कहा सोसायटी के लोगों ने फोन कर नौकरानी के लिए मदद मांगी थी। जिसके बाद आयोग की टीम घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने मालिकन पर मारपीट और तनख्वाह नहीं देने का मामला दर्ज कराया। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि नोएडा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पर मानवीय आधार पर नौकरानी की मदद की है।

First Published on July 13, 2017 3:43 am