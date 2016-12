कानून पढ़ रही बेटी का डॉक्टर पिता पर आरोप- चार साल से कर रहा मेरा यौन शोषण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नोएडा के एक डॉक्टर पर उसकी 19 साल की बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। डॉक्टर की उम्र 50 साल है वह मनोचिकित्सक है। जिस लड़की ने आरोप लगाया है वह नोएडा की ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर रही है। सेक्टर 20 के एसएचओ अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पिता पिछले चार सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, डॉक्टर पर उसकी पत्नी ने पहले से दहेज को लेकर परेशान करने का आरोप लगा रखा है। लड़की और उसकी मां घर की पहली मंजिल पर डॉक्टर से अलग रहते हैं। पिता घर के ग्राउंड फ्लोर पर अकेले रहता है। फिलहाल लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने डॉक्टर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।

छात्रा का आरोप है कि उसके पिता सोते समय उसके कमरे में आकर उसके साथ जबरन अश्लील हरकत करते हैं। मना करने पर वह उसके साथ मारपीट करते हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी सेक्टर-18 के एक मॉल में क्लिनिक चलाता है। वहां पर भी उसने कई महिलाओं को अपने जाल में फंसा रखा रहा है।

First Published on December 25, 2016 9:26 am