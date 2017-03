नोएडा: नशे में धुत ठेकेदार ने दूसरे को गोली मारी, हालत खतरे से बाहर

सेक्टर-19 में पानी की टंकी के पास रविवार शाम को प्राधिकरण के ठेकेदार को दूसरे ठेकेदार ने गोली मार दी। गोली कान को छूते हुए निकल गई। घायल ठेकेदार को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। बताया जा रहा है कि दोनों ठेकेदार शराब के नशे में थे। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाला कप्तान सिंह प्राधिकरण में ठेकेदार है। कप्तान सिंह सेक्टर-12 में रहता है। सेक्टर-19 में रहने वाले विक्रम राय भी प्राधिकरण में ठेकेदार है। रविवार शाम करीब 6.30 बजे दोनों सेक्टर-19 पानी की टंकी के पास बने प्राधिकरण कार्यालय परिसर में शराब पी रहे थे। कप्तान सिंह की किसी बात को लेकर विक्रम के साथ कहासुनी हो गई। जिसके बाद नशे में धुत विक्रम ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने थाना सेक्टर- 20 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है।

शव मिलने के एक सप्ताह बाद हत्या का मामला हुआ दर्ज

एक सप्ताह पहले गढ़ी चौखंडी गांव की झाड़ियों में महिला के शव को लेकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम रपट में महिला की मौत दम घुटने से बताई जा रही है। जिसके बाद थाना फेज-3 पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि शव मिलने के एक सप्ताह बाद भी मृत महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि 5 मार्च को अज्ञात महिला का शव गढ़ी चौखंडी गांव की झाड़ियों में मिला था।

तमंचा लगाकर महिला से की लूटपाट

सेक्टर- 71 इलाके में मोटर साइकिल सवार दो बदमाशों ने महिला की कनपटी पर तमंचा लगाकर चेन और कुंडल लूट लिए। वारदात को अंजाम देते लुटेरों को देखकर बचाव में आए दो लोगों पर भी उन्होंने तमंचा तानकर गोली मारने की धमकी दी और वहां से फरार हो गए। थाना फेज- 3 पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगाई है।मूल रूप से बलिया की रहने वाली श्रुति सिंह अपने पति लोकेश के साथ सेक्टर-71 के बी-ब्लॉक में रहती है। शनिवार को श्रुति दूध लेने निकली थी। महज 100 मीटर दूर जाने पर पल्सर मोटर साइकिल सवार दो युवकों ने श्रुति को रास्ता पूछने के बहाने से रोका। इसी बीच पीछे बैठे बदमाश ने श्रुति की कनपटी पर तमंचा लगाकर गले की चेन और कान से कुंडल उतरवा लिए। जिस वजह से गले और कान पर चोट के निशान हैं। दिन दहाड़े तमंचा लगाकर लूटपाट की वारदात देखकर दो युवक शोर मचाते हुए बदमाशों की तरफ दौड़े।

First Published on March 13, 2017 2:05 am