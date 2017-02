नोएडा: महज 30 मिनट में तय होगा एनएच-24 से कालिंदी कुंज तक का सफर

एनएच-24 से नोएडा और कालिंदी कुंज के रास्ते मथुरा रोड जाने वालों को जून 2017 से जाम से राहत मिलने वाली है। मास्टर प्लान मार्ग नंबर-2 पर बन रहा 4.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग जून से पहले तैयार हो जाएगा। जिसके बाद एनएच-24 से कालिंदी कुंज तक के रास्ते पर जाम की दिक्कतें काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। हालांकि मार्च 2017 तक एलिवेटेड मार्ग पर सेक्टर-25/31 पर दूसरे रैंप को खोलने की भी तैयारी है। उल्लेखनीय है कि शहर के सबसे व्यस्त एमपी-2 मार्ग पर 415 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनाई जा रही है। इस रास्ते से रोजाना करीब डेढ़ लाख वाहन गुजरते हैं। मथुरा रोड से गाजियाबाद, हापुड़ व मेरठ की तरफ जाने वाले ज्यादातर भारी वाहन इसी रास्ते से निकलते हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, सेक्टर-61 स्थित शॉप्रिक्स मॉल के पास से एलिवेटेड मार्ग के पहले हिस्से को अक्टूबर में ही वाहनों के लिए खोल दिया गया था, जिसके बाद शॉप्रिक्स मॉल से एनटीपीसी चौराहे तक वाहन एलिवेटेड मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाहनों के चढ़ने के लिए एनटीपीसी के पास और दूसरी तरफ से आने वालों के लिए अग्रसेन भवन के पास बने रैंप को खोला जा चुका है। परियोजना का करीब 87 फीसद काम पूरा हो चुका है।

प्रगति के आधार पर मार्च तक निठारी गांव के पास सेक्टर-25/31 चौराहे पर बन रहे रैंप को भी वाहनों के लिए खोलने की तैयारी है। आखिरी चरण में सेक्टर-30 स्थित जिला अस्पताल के सामने एलिवेटेड मार्ग के खंभे बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल के सामने बने कट बंद कर दिए गए हैं। वाहनों के मुड़ने के लिए थोड़ा आगे यू-टर्न बनाया गया है।

बताया जा रहा है कि जून तक 4.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रास्ते को पूरी तरह से तैयार कर वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन एलिवेटेड मार्ग का इस्तेमाल कर सेक्टर-30 के जिला अस्पताल से आगे उतरेंगे। वहां से सेक्टर-18 अंडरपास होते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे या कालिंदी कुंज के रास्ते मथुरा रोड तक पहुंच सकेंगे। वहीं दिल्ली जाने वाले महामाया फ्लाईओवर के नीचे से यू-टर्न लेकर बगैर रुके नोएडा प्रवेश द्वार होते हुए अक्षरधाम वाले रास्ते पर पहुंच सकेंगे। माना जा रहा है कि अभी तक इतना सफर तय करने में कई घंटे का वक्त लगता है, जो अब घटकर महज 30 मिनट रह जाएगा।

First Published on February 21, 2017 2:51 am