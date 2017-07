नोएडा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैदान, कंक्रीट और टर्फ से बनने वाली दो पिचों पर खिलाड़ी कर सकेंगे अभ्यास

नोएडा सेक्टर-21ए स्थित नोएडा क्रिकेट स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए विदेशों की तर्ज पर यहां भी टर्फ और कंक्रीट की पिच बनाई जाएगी। पिच पर गेंद कितनी उछाल ले, इसको तय करने के लिए क्रिकेट विशेषज्ञ निगरानी रखेंगे। तैयार होने वाली पिच पर अभ्यास किया जाएगा। पिच बनाने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा स्टेडियम में लिफ्ट लगाने की भी तैयारी है। क्रिकेट स्टेडियम में 20 हजार से ज्यादा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। इसके निर्माण पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। बीते दिनों अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की ए टीमें यहां मैच खेल चुकी हैं।

अफगानिस्तान की टीम ने नोएडा की पिच की तारीफ भी की थी, लेकिन नोएडा में अभ्यास पिच नहीं होने की वजह से अफगानिस्तान की टीम को ग्रेटर नोएडा के क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करना पड़ा था। हालांकि मुकाबले से एक दिन पहले टीम ने मुख्य पिच पर ही अभ्यास किया था, जिसको लेकर टीम ने नाराजगी भी जताई थी। इसी के मद्देनजर प्राधिकरण ने क्रिकेट स्टेडियम में दो अभ्यास पिच का निर्माण कराने का फैसला किया है। टर्फ और कंक्रीट वाली पिच के निर्माण के लिए प्राधिकरण ने इच्छुक कंपनियों से आवेदन मंगाए हैं। 15 जुलाई को खुली बिड के जरिए निर्माण कंपनी का चयन किया जाएगा। २इसके बाद पिच की विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

माना जा रहा है कि पिच के निर्माण में करीब 35 लाख रुपए खर्च होंगे। काम शुरू होने से 90 दिनों के भीतर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा स्टेडियम में लिफ्ट लगाने पर भी 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम के उत्तरी और दक्षिणी पवेलियन में वीआइपी और खिलाड़ियों के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी। पिच और लिफ्ट लगाने का काम एक साथ किया जाएगा। लिफ्ट लगाने वाली कंपनी का भी चयन इसी दौरान किया जाएगा।

First Published on July 11, 2017 3:35 am